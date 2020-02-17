Привет, оружие: ФРГ одобрила военные поставки Катару на €4,2 млн

Несмотря на обязательства перед ООН, Германия поставляет вооружение странам — участницам конфликта в Ливии

Совбез ООН 13 февраля одобрил резолюцию по ситуации в Ливии, которая закрепила итоги январской конференции в Берлине по урегулированию в этой стране. В качестве одного из пунктов в документе значилась договоренность о запрете на поставки в Ливию оружия. Тем не менее ФРГ, будучи одним из подписантов документа, продолжила продавать вооружения государствам, которые опосредованно участвуют в этом конфликте. С начала года по 4 февраля Берлин одобрил поставки ряду таких стран на €4,3 млн. И как заявила «Известиям» депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен, благодаря запросу которой эта информация получила гласность, такой поступок делает Германию причастной к ливийскому конфликту.

Подлили масла в огонь

В период с 1 января по 4 февраля 2020 года правительство Германии одобрило поставки оружия странам, поддерживающим стороны конфликта в Ливии, на €4,3 млн. Подавляющая доля продаж (€4,2 млн) пришлась на Катар, остаток поделили между собой Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Египет.

Информация не была секретной, но и анонсировать ее Берлин не спешил. Обнародовать эти сведения министерству экономики и энергетики ФРГ пришлось с подачи депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, направившей в ведомство соответствующий запрос. На этой неделе информация о поставках немецкого оружия была активно растиражирована многими немецкими СМИ.

Севим Дагделен Источник изображения: Фото: ТАСС/imago images/Reiner Zensen

В министерстве экономики и энергетики Германии, куда «Известия» обратились за подтверждением этой информации, признали, что сумма поставок в целом верна. И особо подчеркнули, что при этом федеральное правительство Германии полностью придерживается соблюдения эмбарго на поставки оружия непосредственно Ливии.

Такое обязательство ФРГ и ряд других стран дали по итогам берлинской конференции по урегулированию кризиса в Ливии 19 января. Тогда странам-участницам удалось договориться о соблюдении эмбарго на поставки оружия в страну, где в последнее время обострилось противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА).

Но, естественно, подписались под таким запретом далеко не все — уже 26 января миссия ООН объявила о том, что за 10 дней в аэропортах Ливии приземлилось несколько самолетов с оружием и иностранными военными.

Берлинская конференция по Ливии, январь 2020 года Источник изображения: Фото: REUTERS/Kay Nietfeld

13 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая закрепила итоги берлинской конференции, вновь особое внимание уделив соблюдению оружейного эмбарго ООН на территории Ливии.

Тем не менее некоторые левые немецкие политики сочли, что правительство Германии в любом случае играет негативную роль в ливийском кризисе, поставляя оружие странам, поддерживающим участников этого конфликта.

— Те, кто вводит эмбарго на поставки оружия по воскресеньям, не должны поощрять тех, кто экспортирует оружие по понедельникам, — отметила Севим Дагделен в беседе с «Известиями». — Любые страны, которые поддерживают президента Турции Реджепа Эрдогана или шейхов в Персидском заливе, разделяют общую ответственность за нарушение закона.

Кто не без греха

«Левые» не в первый раз вытаскивают на поверхность те факты, которые немецкое правительство наверняка предпочло бы не придавать широкой огласке.

Вскоре после начала в октябре прошлого года турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии Германия, а затем и Франция решили прекратить экспорт военной продукции Анкаре, чтобы европейские вооружения не могли быть использованы Турцией против курдских вооруженных формирований и коалиции «Сирийские демократические силы».

Но уже в ноябре той же Севим Дагделен удалось получить информацию о поставках немецкой военной продукции в Анкару на сумму €3,09 млн, что дало ей основания обвинить правительство в лицемерии.

Последствия бомбардировки сирийского поселения Тель-Абьяд, находящегося на границе с Турцией Источник изображения: Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

— Так что министерство иностранных дел пускает дым в глаза, когда говорит, что федеральное правительство придерживается эмбарго на поставки оружия, — подчеркнула в разговоре с «Известиями» депутат от «Левых».

К слову, в 2019 году ФРГ практически установила рекорд, одобрив военные поставки в различные страны мира на общую сумму в почти €8 млрд, или на 65% больше, нежели годом ранее.

Продажа оружия Турции и саудитам очень вероятна, невзирая на обещания, так же поступает и Франция, сказал «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.

— Что касается торговли оружием участниками берлинской конференции, это лишь подтверждает ее слабые результаты. Единственное достижение конференции по Ливии заключается в том, что получилось посадить за один стол непосредственно участников конфликта, — подчеркнул эксперт.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Keystone Press Agency Источник изображения: iz.ru

Обвинения в адрес Франции звучали и со стороны Турции. 11 января этого года министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Париж поставляет оружие непосредственно в Ливию. Франция, по его словам, пытается саботировать любую инициативу, частью которой она не является, а поставкой оружия «способствует продолжению хаоса» в Ливии.

Не обошлось и без обвинений в адрес России, которая оказалась одной из немногих стран, не ставших подписывать резолюцию ООН по Ливии. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пояснил такую позицию тем, что у Москвы нет уверенности в жизнеспособности документа, поскольку неясен вопрос о готовности всех ливийских сторон выполнять ряд прописанных в резолюции моментов.

Мария Васильева