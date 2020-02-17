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ТАСС

ВВС США сообщили о взрыве ступени советской ракеты "Циклон-3"

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Ракета-носитель «Циклон-3»
Ракета-носитель «Циклон-3».
Источник изображения: © Андрей Моргунов/ТАСС

Ступень разрушилась спустя 29 лет после запуска

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Отслужившая ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась на орбите спустя 29 лет после запуска. Об этом сообщила в пятницу 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

"18-я эскадрилья контроля космического пространства подтверждает, что разрушение SL-14 (обозначение ракеты "Циклон-3", принятое в Пентагоне - прим. ТАСС) произошло 12 февраля 2020 года в 10:46 по всемирному координированному времени (13:46 мск). Мы отслеживаем 75 связанных с этим обломков - свидетельств того, что [разрушение] было вызвано столкновением (с другим объектом - прим. ТАСС), нет", - говорится в заявлении, размещенном на странице эскадрильи в Twitter. В нем не уточняется, представляют ли обломки опасность для спутников и других объектов в космосе.

Ступень, по этим данным, имела № 21656 и международное обозначение 1991-056B. Сама ракета была запущена 14 августа 1991 года с космодрома Плесецк.

Трехступенчатая ракета "Циклон-3" была разработана в 1970-х годах в СССР и предназначалась для вывода космических аппаратов на низкие и средние околоземные орбиты.

Объединенный центр космических операций ВВС США приступил к мониторингу объектов в космическом пространстве с момента запуска самого первого советского спутника в октябре 1957 года. С тех пор в каталог искусственных космических объектов были занесены десятки тысяч наименований.

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Страны
Россия
США
Продукция
Циклон-3
Проекты
2020-й год
Плесецк
СККП
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