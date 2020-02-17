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Военно-промышленный курьер

Турция бросает на борьбу с террористами женщин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первая группа женского спецназа пополнила ряды жандармерии Вооружённых сил Турции.

Двадцать женщин прошли 20-недельные курсы бойца спецназа в одной из военных частей в районе Фоча провинции Измир, передаёт агентство Anadolu.

В рамках курсов, стартовавших в сентябре 2019 года, были отработаны навыки на психологическую и физическую выносливость, включающие изнурительные марш-броски, длящиеся по нескольку дней, практически без отдыха и с минимальным количеством воды и пищи.

Женщины-бойцы провели 61 ночь на открытой местности, обучались стрельбе из различных видов оружия. Каждая обучена работе с топографическими картами, оказанию первой медицинской помощи, навыкам рукопашного боя. Успешно завершившим курсы, присуждено звание старшины элитного женского отряда специального назначения.

Старшина жандармерии Су Йылдыз от лица своих коллег выразила готовность выполнить любые возложенные задачи командования ВС Турции. По её словам, одной из основных целей спецназа турецкой жандармерии является противодействие терроризму.

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