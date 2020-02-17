Войти
ТАСС

СМИ: Мексика не будет покупать у России новые военные вертолеты

573
0
-2
Ми-17 ВВС Мексики
Военно-транспортный вертолет Ми-17 ВВС Мексики.
Источник изображения: http://rus-helicopters.com/

О причинах, по которым покупка российских вертолетов не состоится, не сообщается

МЕХИКО, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Мексики не собирается приобретать у России новую партию военных вертолетов. Об этом сообщила газета El Universal ​​​​​​со ссылкой на собственные источники в министерстве иностранных дел латиноамериканской страны.

При этом источники издания не сообщили других подробностей и не привели причин, по которым покупка российских вертолетов не состоится.

На минувшей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико сообщил, что Мексика рассматривает "конкретное предложение "Рособоронэкспорта", в том числе по предварительным контрактам в сфере поставок вертолетов". При этом он добавил, что в латиноамериканской стране уже есть порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17, функционирует и центр их обслуживания, и центр подготовки пилотов.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Уго Родригес 13 февраля сказал, что Вашингтон не исключает введения санкций против Мексики, если она приобретет военные вертолеты российского производства. Такое заявление он сделал, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов Палаты представителей Конгресса США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
США
Продукция
Ми-17
Ми-8
Компании
РОЭ
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
10.02.2020
Мехико рассматривает возможность поставок военных вертолетов из России
03.04.2014
Выставка FIDAE-2014: борьба за южноамериканский рынок
30.05.2011
Русские крылья над Перуанскими Андами
11.06.2009
Подводя итоги HeliRussia 2009
15.07.2008
Российская версия выживания украинского авиастроения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты