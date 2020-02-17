СМИ: Мексика не будет покупать у России новые военные вертолеты

О причинах, по которым покупка российских вертолетов не состоится, не сообщается

МЕХИКО, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Мексики не собирается приобретать у России новую партию военных вертолетов. Об этом сообщила газета El Universal ​​​​​​со ссылкой на собственные источники в министерстве иностранных дел латиноамериканской страны.

При этом источники издания не сообщили других подробностей и не привели причин, по которым покупка российских вертолетов не состоится.

На минувшей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико сообщил, что Мексика рассматривает "конкретное предложение "Рособоронэкспорта", в том числе по предварительным контрактам в сфере поставок вертолетов". При этом он добавил, что в латиноамериканской стране уже есть порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17, функционирует и центр их обслуживания, и центр подготовки пилотов.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Уго Родригес 13 февраля сказал, что Вашингтон не исключает введения санкций против Мексики, если она приобретет военные вертолеты российского производства. Такое заявление он сделал, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов Палаты представителей Конгресса США.