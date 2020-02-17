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В Мюнхене объявлено о небывалом увеличении глобальных расходов на оборону

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Источник изображения: vpk-news.ru

В 2019 году наблюдался самый большой рост глобальных расходов на оборону за последние десять лет, утверждает Международный институт стратегических исследований (Лондон). Он представил на Мюнхенской конференции по безопасности цифры из своего обзора «Военный баланс 2020».

По сравнению с 2018-м глобальные расходы на оборону выросли в реальном выражении на 4%, а в Европе достигли уровня, не виданного с начала финансового кризиса, увеличившись на 4,2 процента. В США и КНР темпы еще выше, прибавка составила 6,6 процента. Но в Соединенных Штатах рост расходов на оборону ускоряется, в то время как в Китае, наоборот, замедляется.

«В более широком контексте, азиатские оборонные расходы продолжают расти, как и ВВП региона. Данные Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) показывают, что за десятилетие общие расходы на оборону в Азии выросли более чем на 50%, увеличившись с 275 миллиардов долларов США в 2010 году до 423 миллиардов в 2019-м в реальном выражении», – отметил председатель IISS Джон Чипман (John Chipman), представляя доклад. Это результат экономического успеха азиатских стран в последние годы, что позволило инвестировать больше средств в военный потенциал, считает эксперт.

Ситуацию в Европе, по его мнению, по-прежнему определяет «конкуренция великих держав». Она «продолжает доминировать в долгосрочном формировании политики и закупках в сфере обороны, но в настоящее время наблюдается менее очевидная согласованность, чем раньше, с точки зрения политического реагирования. Национальные импульсы становятся все более заметными».

Чипман напомнил, что за месяц до декабрьского саммита НАТО в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) заявил, что Североатлантический союз «умственно отстал» и «похоже, ставит под сомнение приверженность статье 5 о коллективной обороне». Председатель IISS отчасти разделяет эту оценку, сомневаясь в том, что США способны обеспечить безопасность союзников. «Внутри НАТО и за ее пределами прибытие дополнительного американского персонала и оборудования уже не обязательно является достаточным». При этом в упомянутом докладе сделан вывод об увеличившихся в последнее время военных возможностях США.

Герман Напольский, корреспондент «ВПК» (Мюнхен)

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