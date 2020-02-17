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Деловая газета "Взгляд"

Военным в США официально разрешили носить тюрбаны и хиджабы

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Вс США
Вс США.
Источник изображения: Joshua Roberts / Reuters

В ВВС США внесли поправки к правилам по поводу внешнего вида военнослужащих, упростив процесс выдачи разрешения мусульманам и сикхам на ношение религиозных предметов одежды, сообщает CNN.

Ношение тюрбанов, хиджабов, а также бород и длинных волос будет разрешено мусульманам и сикхам во время службы в том случае, если их внешний вид останется "опрятным и консервативным", передает "Интерфакс".

В поправках отмечено, что процесс рассмотрения запросов военнослужащих, проходящих службу в США, не может превышать 30 дней, в остальных случаях – 60 дней.

Правозащитные организации сикхов и мусульман назвали это решение ВВС США шагом в правильном направлении.

До принятия поправок сикхи и мусульмане могли запрашивать у командования разрешения на ношение тех или иных религиозных предметов одежды только в индивидуальном порядке, причем этот процесс занимал долгое время.

Летом 2019 года ВВС США впервые разрешили пилоту-сикху носить бороду, тюрбан и длинные волосы.


Анастасия Воробьева

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Страны
США
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