Спутники системы Starlink обвинили в будущей краже 30% времени астрономических наблюдений

В наибольшей степени от этого могут пострадать обзорные телескопы, которые постоянно снимают большие участки ночного неба

ТАСС, 14 февраля. Эксперты Международного астрономического союза (МАС) прогнозируют, что вывод на орбиту всех 30 тысяч зондов Starlink крайне негативно повлияет на астрономию, лишив ученых до 30% от общего времени наблюдений в самое темное время ночи. Об этом говорится в предварительной версии их доклада, опубликованной на сайте МАС.

"Международный астрономический союз подчеркивает, что сейчас нет никаких международных правил, которые ограничивали бы яркость рукотворных космических объектов. Поэтому мы планируем регулярно представлять результаты наших расчетов на заседаниях Комитета ООН по мирному использованию космоса", - пишут ученые.

В декабре прошлого года представители МАС заявили, что ведущие астрономические организации мира подготовят специальный доклад, в рамках которого они оценят опасность спутников Starlink компании SpaceX. В подготовке этого документа участвовали не только эксперты МАС, но и специалисты Европейской южной обсерватории, а также Европейского космического агентства, обсерватории LSST и астрономического центра Испании. Чтобы его составить, ученые создали компьютерную модель Земли, вокруг которой вращалось свыше 25 тысяч спутников, которые имитировали Starlink и другие скопления зондов связи, которые могут быть выведены на орбиту в ближайшие годы.

Эти расчеты показали, что почти все спутники связи будут незаметны для невооруженного глаза человека, однако большинство из них будут достаточно яркими для того, чтобы оставлять следы на фотографиях, которые получают телескопы, которые работают в оптическом диапазоне.

Особенно сильно от этого пострадает обсерватория LSST и другие обзорные телескопы, которые постоянно смотрят на большие участки ночного неба. В их случае примерно 30% снимков, полученных с выдержкой в 30 секунд или больше, будут испорчены пролетающими спутниками связи. Другие приборы это затронет в меньшей степени, однако избежать подобных неудобств и проблем, как констатируют ученые, будет крайне тяжело без создания четких принципов, которые бы защищали ночное небо от излишне ярких рукотворных объектов.

Чистое небо

Первые планы по запуску спутников Starlink, которая предназначена для создания глобальной сети высокоскоростной связи, SpaceX озвучила еще в январе 2015 года. В соответствии с этими планами, американский космический стартап должен был запустить и вывести на орбиту около 12 тысяч коммуникационных спутников, которые работали бы на разных длинах волн. В конце 2019 года планы компании расширились до еще 30 тысяч спутников.

Эти идеи вызвали опасения как в космической индустрии, так и среди астрономов. После запуска первых аппаратов серии Международный астрономический союз и Национальная радиоастрономическая обсерватория США (NRAO) почти одновременно заявили, что зонды будут мешать ведению наблюдений и усиливать световое загрязнение неба.

Опасения подтвердились в ходе последующих наблюдений и после запуска второй партии зондов Starlink, которые, вопреки обещаниям Илона Маска, не оснастили специальным светопоглощающим покрытием. Как сообщили европейские астрономы в середине ноября прошлого года, эти аппараты помешали работе прибора DECam, который предназначен для поисков следов темной энергии.

Первый аппарат Starlink с защитным покрытием, получивший название DarkSat, был выведен на орбиту в начале января. Сейчас специалисты МАС и независимые астрономы ведут наблюдения за ним, оценивая уровень опасности подобных спутников связи для астрономических наблюдений.