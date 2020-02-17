Главком ВМФ России рассчитывает на развитие военного сотрудничества с Таиландом

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Визит командующего ВМС Таиланда в Россию поспособствует развитию сотрудничества между странами, сообщил командующий ВМФ России Николай Евменов.

"Визит Командующего Королевскими ВМС Таиланда Адмирала Луечая Руддита и те встречи, которые были проведены российской и таиландской сторонами в Санкт-Петербурге, послужат дальнейшему укреплению взаимодоверия и военного сотрудничества между моряками двух стран", - заявил Евменов, слова которого приводят в департаменте информации Минобороны РФ в пятницу.

По данным департамента, делегация Таиланда во главе с Руддитом завершила свой визит в РФ. В ходе визита он Руддит провел встречу с Евменовым, посетил Военный Учебно-Научный Центр ВМФ где обсудил перспективы обучения в центре военнослужащих ВМС королевства.