Второй за неделю: в Идлибской зоне сбили сирийский вертолет

Al Jazeera: в Идлибской зоне деэскалации сбили второй вертолет ВВС Сирии

Военный вертолет армии Сирии был сбит в провинции Алеппо боевиками, сообщают СМИ. За последнее время это уже второй случай - ранее боевая машина была атакована в провинции Идлиб, где происходят столкновения между турецкой армией и силами Дамаска.

Вертолет Военно-воздушных сил Сирии был сбит на западе провинции Алеппо. Как сообщает телеканал Al Jazeera, удар нанесли боевики сирийской вооруженной оппозиции.

В летательный аппарат попала ракета «земля-воздух». О жертвах пока не сообщается.

Территория, где произошел инцидент, относится к идлибской зоне деэскалации.

Это уже второй сбитый вертолет Сирийской арабской армии за неделю. 11 февраля в том же регионе был уничтожен Ми-17. Военный аналитик Бабак Тагвей в Twitter написал, что техника упала на подконтрольной боевикам территории.

Он утверждает, что атаку на вертолет Ми-17 сирийской армии провел турецкий истребитель F-16, использовавший управляемую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM.

Впоследствии гибель экипажа сирийского вертолета была подтверждена официально.

Очередное обострение в отношениях Турции и Сирии произошло 3 февраля, когда правительственные силы арабской республики напали на турецкие позиции в Идлибе. В результате погибли восемь человек из Турции: три гражданских и пять военных, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ответственность сирийской армии за это нападение признало государственное агентство Сирии SANA. При этом журналисты пояснили, что военные САР на самом деле вели огонь по отступающим частям террористов.

Это подтвердила и российская сторона, которая обратила внимание, что Анкара заранее не предупредила о своих позициях, поэтому и была атакована.

Но министр обороны Турции Хулуси Акар заверил, что турецкие военные дважды предупреждали своих российских коллег о перемещении сил в Идлибе еще за день до этого. Он также сообщил, что в ответ на действия Дамаска турецкая армия поразила 54 цели в Идлибе и нейтрализовала 76 сирийских солдат.

Эти происшествия обсуждали в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщало агентство Reuters, президент Турции отметил, что такие события наносят ущерб совместным мирным усилиям в регионе. Он также предупредил, что в случае продолжения таких атак Анкаре придется использовать свое право на самооборону.

Впоследствии в Минобороны России подчеркнули, что сирийское воздушное пространство находится под контролем ВКС РФ.

На следующий день после переговоров с Путиным Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций. «Нападение на наших военных начинает новую эпоху в Сирии. Мы не можем допустить, чтобы подобное продолжалось. Если режим в течение февраля не отведет своих военных за пределы наших наблюдательных пунктов, то Турция будет вынуждена сделать это сама», - подчеркнул турецкий президент.

Министерство обороны Сирии в ответ также опубликовало заявление, в котором предупредило, что любая атака вооруженных сил Турции по окрестностям Алеппо непременно повлечет за собой ответ.

Провинция Идлиб до сих пор страдает от боевых действий - еще в конце декабря ООН сообщила, что всего лишь за три дня от обстрелов пострадали 39 населенных пунктов на севере Хамы, на юге Идлиба и на западе Алеппо, а 47 подверглись прямым обстрелам.

ООН удалось договориться о шестичасовом прекращении огня, благодаря чему эти районы смогли покинуть более чем 2,5 тыс. человек. Организация продолжает вести переговоры со всеми сторонами, с тем чтобы обеспечить всем желающим уйти из зоны обстрелов возможность сделать это, не подвергаясь опасности.

Бои в Идлибе в феврале уже привели к гибели десятков человек. Эрдоган отметил, что

в результате двух обстрелов со стороны сирийских сил погибли 14 турецких военных, а более 40 солдат получили ранения. Вскоре после этого турки заявили, что убили около 50 сирийских солдат.

Российская сторона не раз указывала, что вина за дестабилизацию ситуации в регионе лежит на террористах, которые усилили свои атаки с начала 2020 года. Кроме того, Москва отвергает все обвинения со стороны Турции в разжигании конфликта и потворстве сирийской «агрессии». Власти РФ подчеркивают, что стремятся к мирному урегулированию сирийской войны и защищают мирных жителей.

Иван Апулеев