Взгляд из Тбилиси: Турция и Грузия являются логичными партнерами (Daily Sabah, Турция)

Турции пора корректировать позицию по России и привлекать новых партнеров. И в этой связи Грузия должна быть в центре внимания Турции. А угроза для Турции и Грузии в Черноморском регионе одна — Россия, убеждает турецких читателей бывший министр иностранных дел Грузии.

Турция и Грузия неразделимы. Истории наших государств связаны между собой, и мы имеем общую границу огромного геополитического значения. Мне сказали, что древняя турецкая пословица звучит примерно так: "Каждый пятый турок имеет грузинского предка". Древние грузинские поселения разбросаны по турецкому берегу Черного моря, где наши люди перемешивались в течение многих веков. Возможно, именно там и родилась эта пословица. Однако, одно можно сказать с уверенностью: Черное море является нашим общим наследием, нашим будущим и нашей общей ответственностью.

Кроме того, оно является также первой линией нашей обороны против посягательств со стороны тех, кто не разделяет нашу концепцию мирного региона, региона свободного от угроз. Не вызывает удивления то, что все грузины аплодировали министру иностранных дел Турции, когда он на недавнем форуме в Давосе особо подчеркнул, что Грузия должна стать полноправным членом НАТО без дальнейших отлагательств. Мы говорим об этом уже в течение многих лет, и мы щедро проиллюстрировали нашу заявку на получение полного членства своей поддержкой операций НАТО и направлением своих хорошо подготовленных солдат. Мы благодарны Турции за поддержку, особенно перед лицом очевидной оппозиции со стороны некоторых европейских членов НАТО. Членство в НАТО для Грузии однозначно сделает нас союзником Турции, и также позволит сфокусировать внимание на разработке целей и стратегий для обеспечения безопасности нашего общего морского фронта.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул настоятельную необходимость разработки такого рода стратегий и соответствующих средств во время своего недавнего визита на Украину. Он осудил захват Россией Крыма и особо отметил те стратегические цели, которые являются общими для Украины и Турции в регионе Черного моря. Его слова и действия были позитивно восприняты в Грузии, а также в Болгарии, Румынии и, конечно же, на Украине. С другой стороны, как и следовало ожидать, они были негативно восприняты Москвой.

Российские план доминирования в Черном море не является секретом. Москва на самом деле многое сделала для того, чтобы запугать другие прибрежные государства, включая Турцию. В этом отношении Грузия привлекает особое внимание России. В 2008 году она захватила две суверенные территории Грузии - и продолжает их удерживать, несмотря на международные усилия, направленные на то, чтобы договориться об их возвращении. Абхазия, одна из этих территорий, располагает значительной частью побережья Черного моря, что существенным образом усиливает преимущество России в этом регионе, если к этому добавить и отторгнутый от Украины Крым. Эта береговая линия после Абхазии проходит по всему черноморскому побережью Грузии и останавливается только у границ Турции. На этом фронте только Грузия находится между Россией и Турцией.

Россия и не пытается скрывать своего стремления к господству в Черноморском регионе, так же как она стремится укрепить свои позиции в Сирии и Ливии, где прямо сталкивается с интересами Турции. Кроме того, Россия агрессивно ведет себя в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Однако без укрепления своего доминирования в Черном море, в этом портале, ведущем к Босфору, подобные амбиции не могут быть реализованы. Поэтому стратегии Турции в ее более крупном геополитическом регионе берут начало в Черном море. И именно здесь турецкие и грузинские интересы пересекаются в своей мощной динамике.

Представляется очевидным, что президент Эрдоган рассматривает новые принципы и основания для политического позиционирования своей страны. Он понимает, что изменилось то, что русские называют "соотношением сил" (correlation of forces). Он видит, что появились новые игроки с новыми стратегиями, тогда как средства для их достижения будут представлять собой вызов для интересов Турции по многим направлениям. Эффективная корректировка позиции Турции потребует привлечения новых партнеров, а также инвестирования новой энергии и новых смыслов в существующие партнерства, что облегчит и ускорит процесс корректировки.

Грузия должна быть в центре внимания в ходе стратегической переоценки Турции, поскольку жизненно важные интересы и геополитика обеих стран во многом совпадают. Членство Грузии в НАТО является необходимым и срочным шагом. Вместе с тем, это стратегическое партнерство может и должно разрабатываться и артикулироваться на значительно большем количестве уровней. Логика общих цивилизаций, геополитическая близость и общие стратегические вызовы являются непреложными.

Тедо Джапаридзе - посол, бывший министр иностранных дел Грузии

Тедо Джапаридзе (Tedo Japaritze)