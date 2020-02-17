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Вестник Мордовии

Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Турецкие военные, по всей видимости, решили свести активность сирийской авиации к нулю. Для этого террористам из так называемой "умеренной оппозиции" переданы переносные зенитные ракетные комплексы.

Возможно, речь идет о FN-6 производства КНР, которые, в свое время, Катаром поставлялись через территорию Турции. Поэтому, не исключено, что у турков имелся определенный запас такого оружия, и его сейчас пустили в ход.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, надо принимать во внимание и и возможность того, что там могут действовать непосредственно турецкие расчеты из числа введенных в те районы турецких войск, имеющих на вооружении ПЗРК FIM-92 Stinger, которые производятся по американской лицензии".

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Учитывая, что за сравнительно короткое время ВВС Сирии потеряли безвозвратно два Ми-17 и, еще один Ми-24П получил повреждения, можно предположить, что активность, по крайней мере, вертолетной авиации правительственных войск в этом районе, в самом деле, будет значительно снижена.

Без современных бортовых комплексов обороны (БКО), таких как российский "Витебск" ("Президент-С"), сирийские пилоты превратились в настоящих смертников.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Не исключено, что в ближайшее время турецкие войска перебросят сюда более мощные системы ПВО и, возможно, организуют дежурства своих истребителей F-16.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Китай
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-16
FN-6
Stinger
Витебск РЭБ
Ми-17
Ми-24
Президент-С
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1 комментарий
№1
17.02.2020 20:57
Цитата, q
Без современных бортовых комплексов обороны (БКО), таких как российский "Витебск" ("Президент-С"), сирийские пилоты превратились в настоящих смертников
Десять лет назад:
"Проект этой станции был разработан в 2009 г. Основой для разработки послужила станция оптико-электронного подавления бортового комплекта обороны "Президент-С", успешные испытания которого в том же году подтвердили его высокую эффективность".
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