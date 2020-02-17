Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Турецкие военные, по всей видимости, решили свести активность сирийской авиации к нулю. Для этого террористам из так называемой "умеренной оппозиции" переданы переносные зенитные ракетные комплексы.

Возможно, речь идет о FN-6 производства КНР, которые, в свое время, Катаром поставлялись через территорию Турции. Поэтому, не исключено, что у турков имелся определенный запас такого оружия, и его сейчас пустили в ход.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, надо принимать во внимание и и возможность того, что там могут действовать непосредственно турецкие расчеты из числа введенных в те районы турецких войск, имеющих на вооружении ПЗРК FIM-92 Stinger, которые производятся по американской лицензии".

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Учитывая, что за сравнительно короткое время ВВС Сирии потеряли безвозвратно два Ми-17 и, еще один Ми-24П получил повреждения, можно предположить, что активность, по крайней мере, вертолетной авиации правительственных войск в этом районе, в самом деле, будет значительно снижена.

Без современных бортовых комплексов обороны (БКО), таких как российский "Витебск" ("Президент-С"), сирийские пилоты превратились в настоящих смертников.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Не исключено, что в ближайшее время турецкие войска перебросят сюда более мощные системы ПВО и, возможно, организуют дежурства своих истребителей F-16.

Лев Романов