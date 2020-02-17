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Российская газета

Видео: военный сделал девушке предложение с помощью танков

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На полигоне Алабино 16 танков Т-72Б3 выстроились в форме огромного сердца. Так лейтенант Таманской дивизии решил сделать предложение о замужестве своей девушке.

На видео, опубликованным телеканалом "Звезда", можно увидеть, как бронированные многотонные машины выстраиваются в романтическую фигуру.

После этого офицер провел возлюбленную в центр "бронетанкового сердца", опустился на одно колено и попросил избранницу стать женой. Девушка ответила согласием.

Отмечается, что боевые машины синхронно выполнили очень сложную фигуру, которую можно сравнить с танковым балетом.

Поэтому паре предложили справить свадьбу во время "Танкового биатлона".


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Т-72Б
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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