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Российская газета

Фрегат "Адмирал Касатонов" испытает артиллерию в Баренцевом море

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в пятницу вышел в Баренцево море для проведения очередных испытаний. На этот раз экипаж проверит артиллерию корабля.

Стрелять фрегат будет по морской цели, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Для поражения щита экипаж применит артиллерийскую установку А-192, а также скорострельный зенитный артиллерийский комплекс "Палаш".

В Баренцевом море корабль уже проверил комплекс радиоэлектронной борьбы, а также испытал зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут". Самолеты Су-24 и Ан-26 облетели "Адмирала Касатонова" на различных высотах и дистанциях.

Новый корабль начал госиспытания с 20 ноября прошлого года в Белом море. Экипаж выпустил крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям. Он провел серию испытаний и в Баренцевом море. После их окончания "Адмирал Касатонов" поступит на вооружение Северного флота.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
А-192
Ан-26
П-800 Оникс
Су-24
Проекты
22350
Калибр КР
СФ
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