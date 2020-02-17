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Известия.ru

В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Депутат Госдумы России Владимир Гутенев прокомментировал «Известиям» начало сборки фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300.

О том, что «РСК «МиГ» приступило к изготовлению отсеков фюзеляжа Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, 14 февраля сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Вслед за Ил-76 появляется не менее интересная машина Ил-114-300. Уверен, она будет востребована не только на внутреннем, но и зарубежных рынках. Сейчас заложено семь фюзеляжей. После того как будут завершены предсерийные работы, в настоящую большую серию машина пойдет с 2021 года», — сказал Гутенев.

Он также отметил, что мировая конъюнктура для российского авиапрома сейчас крайне удачна. «Впервые в истории за январь Boeing не законтрактовал ни одну машину. У них проблемы системные. В этих условиях, когда стал возможным запуск серийной продукции, у российского авиапрома появляется неплохой шанс», — считает парламентарий.

Проект гражданского Ил-114-300 будет полностью запущен с использованием новейших цифровых технологий, которые позволяют осуществлять работу по бесчертежной системе — в едином информационном пространстве.

Ил-114 предназначен для местных воздушных линий. Самолет рассчитан на 60 пассажиров, сообщает НСН. Его экипаж состоит из командира и второго пилота. Он заменит выходящий из эксплуатации Ан-24.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-24
Ил-114
Ил-114-300
Ил-76
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17.02.2020 21:02
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