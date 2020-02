Венера, Ио или Тритон: куда полетит NASA

В NASA выбрали 4 миссии для исследования дальнего космоса

В NASA назвали четыре миссии в дальний космос, которые в этом десятилетии могут быть запущены американцами. Среди них - две миссии по изучению Венеры, полет к спутнику Юпитера и экспедиция к Тритону, спутнику Нептуна.

Американское аэрокосмическое агентство NASA огласило названия четырех космических миссий, которые в скором времени могут быть выбраны для реализации и запуск которых может состояться уже в конце этого десятилетия. Эти четыре проекта стали полуфиналистами конкурса, объявленного среди американских научных команд, в котором участвовало более десяти миссий. Все они были отобраны по критериям потенциальной пользы для науки и технической осуществимости проекта.

В рамках программы Discovery NASA занимается планированием миссий, которые призваны дать ответы на фундаментальные вопросы о происхождении тел Солнечной системы и возможному наличию жизни на них.

«Эти выбранные миссии могут трансформировать наше восприятие некоторых из наиболее активных и сложных миров в Солнечной системе, - заявил Томас Зурбучен, помощник директора NASA по науке. - Исследование каждого из этих небесных тел поможет раскрыть секреты о том, как они и им подобные объекты образовались в космосе».

Каждый проект из выбранных полуфиналистов получит $3 млн на проработку концепции.

Из четырех выбранных проектов NASA планирует отобрать две в 2021 году, чтобы профинансировать работу по их реализации в рамках программы Discovery. Два из четырех проектов посвящены исследованию Венеры, куда аппараты NASA не отправлялись уже свыше тридцати лет - с 1989 года, когда к этой планете был запущен зонд Magellan.

VERITAS

Миссия VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography and Spectroscopy) призвана картировать поверхность Венеры в инфракрасном диапазоне для лучшего понимания геологической истории планеты и получения ответа на вопрос о причинах ее кардинальных отличий от Земли. Карта будет построена при помощи радара, установленного на орбитальном аппарате. В ходе миссии планируется узнать, продолжаются ли в наши дни на Венере тектонические и вулканические процессы.

DAVINCI+

Миссия DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry and Imaging Plus) задумана для того, чтобы исследовать состав атмосферы Венеры, понять, как она формировалась и эволюционировала в прошлом,

и ответить на вопрос о существовании когда-либо на планете жидкого океана.

Сделать это планируется при помощи спускаемого аппарата, который будет проводить измерения от верхних слоев атмосферы до самой поверхности. Научные инструменты аппарата будут размещены внутри герметичного сферического корпуса, который должен защитить их от разрушительного воздействия высокой температуры атмосферы. + в названии миссии говорит о наличии в ее составе камер, которые будут присутствовать на борту орбитального и спускаемого аппаратов.

«Проект DAVINCI+ пересекается по целям с российской миссией «Венера-Д», обе нацелены на посадку, поэтому в будущем возможно их совмещение в одном совместном проекте», - сказал «Газете.Ru» основатель проекта «Открытый космос» Виталий Егоров.

TRIDENT

Миссия TRIDENT должна исследовать Тритон - ледяной спутник Нептуна, известный ученым своей активностью. Данные, полученные американским зондом Voyager 2, показали, что поверхность Тритона активно обновляется. Ученые считают, что Тритон, на котором выпадает «снег» из органических веществ, может оказаться отличной целью для понимания вопросов происхождения аналогичных тел в Солнечной системе.

Пролетев мимо Тритона, аппарат попытается картировать его поверхность, изучить активные процессы на его поверхности и определить, есть ли под его поверхностью жидкий океан.

IVO

Миссия IVO (Io Volcano Observer) должна направиться к одному из самых интересных спутников Юпитера - Ио. Это тело с наиболее мощной вулканической активностью в Солнечной системе, которая поддерживается за счет мощного приливного воздействия со стороны Юпитера.

Во время нескольких близких пролетов аппарат выяснит, как формируется лава на поверхности спутника.

