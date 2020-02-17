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Российская газета

Последний "поющий фрегат" ВМФ России "Сметливый" станет музеем

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Источник изображения: Юлия Крымова/РГ

Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый" будет открыт для посещения в качестве музея в Севастополе. Об этом журналистам рассказал член Совета Федерации от Севастополя вице-адмирал Валерий Куликов.

- Корабль "Сметливый" выведен из состава флота, идет его музеифицирование. Определяемся с местом стоянки, - сказал Куликов.

Планируется, что корабль-музей будет ошвартован у причала в одной из бухт Севастополя.

По словам Куликова, музей планируется открыть ко Дню ВМФ, который будет отмечаться 26 июля 2020 года.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на заседании региональной дирекции Года памяти и славы подтвердил, что власти города ведут работу над созданием корабля-музея. Он выразил надежду, что открыть его удастся к празднованию 75-летия Победы.

Справка "РГ"

"Сметливый" - последний представитель серии больших противолодочных кораблей проекта 61, которые строились в СССР в 1960-х годах. Их называли "поющими фрегатами" из-за мелодичного свиста, который издавала газовая турбина при движении корабля. Проект был уникальным для своего времени, ведь советские конструкторы первыми в мире применили газотурбинную установку на серийном боевом корабле.

СКР "Сметливый" в прошлом году отметил 50-летие службы на Черноморском флоте. Он был построен в 1969 году в Николаеве. В начале 1990-х прошел модернизацию на Севастопольском морском заводе по проекту 01090, после чего стал классифицироваться как сторожевой корабль.

Несмотря на солидный возраст, корабль все еще в строю и вплоть до 2019 года выполнял боевые задачи. Так, в июне 2019 года СКР "Сметливый" [/b][b]следил за передвижениями эсминца ВМС США Carney, который вошел в акваторию Черного моря, а в августе - контролировал действия американского ракетного эсминца Porter. В апреле 2018 "Сметливый" нес службу в составе соединения ВМФ России в Средиземном море, где был привлечен к учениям с новейшими фрегатами ЧФ.


Юлия Крымова (Севастополь)

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