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Военное обозрение

Американский стелс-бомбардировщик B-2 Spirit модернизировать не будут

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Источник изображения: topwar.ru

Американский тяжелый стратегический бомбардировщик Northrop Grumman B-2 Spiri остался без комплексной модернизации. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com, командование ВВС США приняло решение поменять программу модернизации стелс-бомбардировщиков.

Как пишет издание, принято решение вместо комплексной программы модернизации Defensive Management System Modernization (DMS-M), предусматривающей замену датчиков, бортовых систем и внедрения новых технологий, позволяющих самолету "противостоять России и Китаю", провести небольшую модернизацию. Подробностей всего усовершенствования не приводится, но известно, что на В-2 будут проведены лишь "косметические изменения" кабины пилотов: будет установлен новый графический процессор и дисплеи.

В октябре прошлого года сообщалось, что первый бомбардировщик В-2 прошел модернизацию. Подробностей модернизации не приводилось, но известно, что B-2 получил системы РЭБ, новые антенны, а также усовершенствованные вычислительные системы. В кабине пилотов разработчики смонтировали новые информационные экраны. Все эти усовершенствования должны предоставлять пилотам бомбардировщика больше информации об обнаруженных угрозах, а также осуществлять обнаружение РЛС противника и ставить помехи.

Модернизация проводилась из-за устаревания самолета, уже не способного с прежней эффективностью вести боевые действия в закрытых зонах. По мнению военных, после установки новых систем, самолет будет способен действовать в зонах, находящихся под контролем ПВО противника.

Видимо первый модернизированный В-2 так и останется единственным, прошедшим полную модернизацию.

Стратегический бомбардировщик B-2 был разработан в конце 1980-х годов с широким применением технологий малозаметности для преодоления зон ПВО противника. Дальность полета - до 11,1 тысячи км, скорость - до 1 тысячи км/час. В двух внутренних отсеках В-2 может нести до 18 тонн бомб, предельная нагрузка - 23 тонны. За 1988-1999 годы был произведён 21 такой самолёт, 20 из которых сегодня состоят на вооружении ВВС США.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Компании
Northrop Grumman
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