ВВС Сирии потеряли второй вертолёт за четыре дня

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Сирийские правительственные силы потеряли еще один вертолет. О потере Ми-8 ВВС Сирии в провинции Алеппо сообщает телеканал "Аl-Jazeera".

На данный момент известно, что вертолет был сбит на западе провинции Алеппо, в Идлибской зоне деэскалации, над территорией, контролируемой протурецкими боевиками. Предполагается, что боевики сирийской оппозиции выпустили по вертолету ракету типа "земля-воздух". Вероятней всего, установки ПЗРК поставляются боевикам турецкими союзниками.

Падение вертолета ВВС Сирии подтверждает турецкое агентство Anadolu. В свою очередь, об этом же сообщает пропагандистское крыло запрещенной в России террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая «Джебхат ан-Нусра). Боевики размещают в Сети фото погибшего сирийского пилота вертолета и фотографии с места падения вертолета.

По предварительным данным, это многоцелевой Ми-8. В Сети уже появились кадры падения машины.

Это второй сбитый сирийский вертолет за четыре дня. Ранее сообщалось о потере вертолета Ми-17 ВВС Сирии, сбитого над провинцией Идлиб. Предполагалось, что вертолет был поражен ракетой "воздух-воздух", запущенной истребителем F-16 ВВС Турции.