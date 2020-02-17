Войти
Военное обозрение

ВВС Сирии потеряли второй вертолёт за четыре дня

754
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Сирийские правительственные силы потеряли еще один вертолет. О потере Ми-8 ВВС Сирии в провинции Алеппо сообщает телеканал "Аl-Jazeera".

На данный момент известно, что вертолет был сбит на западе провинции Алеппо, в Идлибской зоне деэскалации, над территорией, контролируемой протурецкими боевиками. Предполагается, что боевики сирийской оппозиции выпустили по вертолету ракету типа "земля-воздух". Вероятней всего, установки ПЗРК поставляются боевикам турецкими союзниками.

Падение вертолета ВВС Сирии подтверждает турецкое агентство Anadolu. В свою очередь, об этом же сообщает пропагандистское крыло запрещенной в России террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая «Джебхат ан-Нусра). Боевики размещают в Сети фото погибшего сирийского пилота вертолета и фотографии с места падения вертолета.

По предварительным данным, это многоцелевой Ми-8. В Сети уже появились кадры падения машины.

Это второй сбитый сирийский вертолет за четыре дня. Ранее сообщалось о потере вертолета Ми-17 ВВС Сирии, сбитого над провинцией Идлиб. Предполагалось, что вертолет был поражен ракетой "воздух-воздух", запущенной истребителем F-16 ВВС Турции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Anadolu УДК
F-16
Ми-17
Ми-8
Похожие новости
20.12.2017
Ни разу не промазали
11.10.2017
Живая сила на убитой технике
21.09.2017
Полчища для битья
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
24.12.2015
Минобороны обвинило США в передаче Турции данных о бомбардировщике Су-24
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты