Помпео призвал ООН продлить эмбарго на поставки вооружений в Иран

Вашингтон. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обратился с призывом к международному сообществу продлить эмбарго на поставки оружия в Иран, сроки которого истекают осенью 2020 года.

"Мир должен отвергнуть насилие со стороны Ирана и действовать сейчас же, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана", - написал в твиттере госсекретарь.

При этом он прокомментировал информацию американского командования о том, что ранее корабль ВМС США перехватил в Аравийском море судно с грузом иранского вооружения, направлявшегося йеменским повстанцам.

"ВМС США перехватили 358 сделанных в Иране ракет и прочих компонентов вооружений во время их доставки хуситам в Йемен. Это еще один пример того, как Исламская республика Иран - один из крупнейших мировых спонсоров терроризма - продолжает бросать вызов Совету Безопасности ООН", - отметил Помпео.