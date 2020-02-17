Войти
Интерфакс-АВН

Помпео призвал ООН продлить эмбарго на поставки вооружений в Иран

426
0
0
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Вашингтон. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обратился с призывом к международному сообществу продлить эмбарго на поставки оружия в Иран, сроки которого истекают осенью 2020 года.

"Мир должен отвергнуть насилие со стороны Ирана и действовать сейчас же, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана", - написал в твиттере госсекретарь.

При этом он прокомментировал информацию американского командования о том, что ранее корабль ВМС США перехватил в Аравийском море судно с грузом иранского вооружения, направлявшегося йеменским повстанцам.

"ВМС США перехватили 358 сделанных в Иране ракет и прочих компонентов вооружений во время их доставки хуситам в Йемен. Это еще один пример того, как Исламская республика Иран - один из крупнейших мировых спонсоров терроризма - продолжает бросать вызов Совету Безопасности ООН", - отметил Помпео.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Йемен
США
Компании
ООН
Проекты
2020-й год
Похожие новости
05.08.2019
Афганистан и Ирак: что показали дебаты демократов в США
22.04.2013
Политика и национальная оборона
28.04.2012
Антикитайская стратегия Вашингтона
23.04.2012
Угрозы реальные и мнимые
04.10.2011
«Слабая Россия — это самый жуткий кошмар для США»
05.04.2011
Купи и стреляй
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты