Более 20 российских кораблей вышли в Балтийское море для учений

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские военные проводят учения в Балтийском море с участием более 20 кораблей, в рамках маневров экипажи выполнят артиллерийские стрельбы и десантирование, сообщили в пресс-службе Балтийского флота (БФ).

"Более 20 кораблей и судов Балтийского флота вышли в море для выполнения учебно-боевых задач. Силы Балтийского флота в настоящее время приступили к отработке элементов курсовых задач в морских полигонах", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, в маневрах задействованы корветы, ракетные и десантные корабли, базовые тральщики, десантные катера и вспомогательные суда.

"Корабли в море проведут комплекс учений по противолодочному обеспечению, нанесению условных ракетных ударов по кораблям условного противника, выполняют артиллерийские стрельбы в морских полигонах флота, стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности, а также высадку техники на необорудованное побережье", - сообщает БФ.

Отмечается, что военные также отработают задачи по поиску и уничтожению подлодки условного противника, выполнят электронные пуски ракетного оружия и проведут тренировки по отражению авианалета.