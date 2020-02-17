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Интерфакс-АВН

Более 20 российских кораблей вышли в Балтийское море для учений

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Орудие на учебном корабле Балтийского флота "Перекоп"
Орудие на учебном корабле Балтийского флота "Перекоп".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские военные проводят учения в Балтийском море с участием более 20 кораблей, в рамках маневров экипажи выполнят артиллерийские стрельбы и десантирование, сообщили в пресс-службе Балтийского флота (БФ).

"Более 20 кораблей и судов Балтийского флота вышли в море для выполнения учебно-боевых задач. Силы Балтийского флота в настоящее время приступили к отработке элементов курсовых задач в морских полигонах", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, в маневрах задействованы корветы, ракетные и десантные корабли, базовые тральщики, десантные катера и вспомогательные суда.

"Корабли в море проведут комплекс учений по противолодочному обеспечению, нанесению условных ракетных ударов по кораблям условного противника, выполняют артиллерийские стрельбы в морских полигонах флота, стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности, а также высадку техники на необорудованное побережье", - сообщает БФ.

Отмечается, что военные также отработают задачи по поиску и уничтожению подлодки условного противника, выполнят электронные пуски ракетного оружия и проведут тренировки по отражению авианалета.

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Страны
Россия
Проекты
БФ
Военные учения
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