FCAS переходит в демонстрационную фазу

Франко-германский проект истребителя будущего переходит на новый этап. Вчера, 13 февраля, портал flightglobal.com сообщил о том, что проект разработки самолёта FCAS приблизился к созданию демонстратора.

Согласно подписанному рамочному контракту, охватывающего первые 18 месяцев работ, лётные испытания FCAS должны начаться уже в 2026 году. В ходе первого этапа, названного 1A, будет вестись работа по «разработке демонстраторов и внедрению новейших технологий».

Рендер истребителя FCAS Источник изображения: flightglobal.com

«Запуск демонстрационного этапа подчёркивает политическую уверенность и решимость стран-партнеров FCAS сотрудничать на справедливой и сбалансированной основе. Следующим важным шагом станет присоединение Испании и привлечение дополнительных поставщиков, начиная с этапа 1B», — сообщили в пресс-службе компании Dassault.

Компания Dassault возглавит работу над перспективным истребителем при поддержке Airbus Defense & Space в качестве основного партнёра. За разработку ведомых беспилотников и вооружения ответственны компании Airbus и MBDA. Компании Safran и MTU Aero Engines должны разработать новый двигатель, а так называемое боевое облако, разработанное Airbus и Thales, ляжет в основу сетевых операций.