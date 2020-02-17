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Fronda (Польша): Россия хочет нападать, такова ее природа

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Военный парад в честь 71-й годовщины Победы в ВОВ
Военный парад в честь 71-й годовщины Победы в ВОВ.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Польский русофоб со стажем довольно примитивно рассуждает о политике России, которую иначе как имперской не называет. А как бывший заместитель министра обороны он, естественно, оправдывает расширение НАТО якобы агрессивной природой россиян. Волк не изменит свою природу, говорит он, подразумевая под волком Россию.

Интервью с бывшим заместителем министра обороны Польши Ромуальдом Шереметьевым (Romuald Szeremietiew).

Fronda: Некоторые аналитики считают, что если бы США в середине 1990-х годов не решили включить в состав НАТО страны Восточной Европы, Россия проводила бы мирную политику. Она не беспокоила бы соседние страны, в частности, Украину и Грузию, а ее отношения с Вашингтоном оставались бы спокойными. Такое мнение выдвигает, например, Хэл Брандс (Hal Brands).

Ромуальд Шереметьев: Это полная чушь. Получается, что если в курятнике, где находятся куры, снять двери, лиса туда точно не придет. Польша добивалась членства в НАТО, в частности, потому, что было предельно ясно: как только Россия укрепится, она вновь сюда вернется. В таких обстоятельствах появилась идея, что нужно воспользоваться моментом, позволяющим создать систему, которая не даст ей этого сделать. Пусть такие аналитики предложат грузинам не добиваться членства в Альянсе. Все это абсурдно.

- Я смотрел одно интервью с Путиным 1991 года, в котором он прямо описывает цели России, говоря, что хотел бы возвращения к границам Российской империи 1914 года.

- Именно так. Нужно просто посмотреть и почитать, что говорят российские геостратеги и политики, понять, о чем думают российские элиты. Тогда не останется никаких сомнений.

Россия и россияне видят себя только в рамках империи. Они хотят иметь ее, гордиться своей принадлежностью к ней. Москва прилагает все усилия к тому, чтобы вернуть себе имперскую позицию. До разделов Польши существовала теория, которую продвигали польские элиты того времени. Хорошо, что у Польши нет сильной армии, говорили они. Почему? Потому, что все соседи об этом знают. Они понимают, что, не имея армии, она не будет им угрожать, а, значит, оставят ее в покое.

- Сейчас Россия старается обосновать свое право на обладание сферами влияния необходимостью мира и стабилизации, оправдывая тем самым свою агрессивную политику. Это представляет опасность в том числе для Польши. Москва использует искусственный, созданный своими идеологами и родившийся в рамках имперской российской политики термин "русофобия", чтобы легитимизировать свои агрессивные шаги и дискредитировать тех, кто им сопротивляется.

- В первую очередь следует осознавать, какова Россия, что это за государство, как оно представляет себе свое существование. Обратите внимание, что россияне не сосредотачивают усилия на том, чтобы максимально эффективно использовать то, что они имеют, а стараются увеличить территорию, получить таким образом дополнительные ресурсы.

Если в рамках нашей цивилизации главное - это эффективное управление тем, что имеешь, то в цивилизации, к которой принадлежит Россия, путь к развитию видится в завоеваниях, расширении территории и извлечении выгоды из такого рода деятельности. Так было, так есть и так будет. К сожалению, сущность России не изменится. Сложно ожидать, что волк изменит свою природу и перестанет нападать.

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