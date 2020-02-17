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ЦАМТО

Поднят в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева"

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Самолет-амфибия Бе-200ЧС
Переданный Министерству по чрезвычайным ситуациям России четвертый серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-06, регистрационный номер RF-31380) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года. Хабаровск, 06.04.2018.
Источник изображения: Борис Кокурин / www.hab.kp.ru

ЦАМТО, 14 февраля. С заводского аэродрома ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" (входит в состав ПАО "ОАК") 14 февраля поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный (с функцией пожаротушения) самолет-амфибия Бе-200ЧС.

Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, Бе-200ЧС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России.

ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева", является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
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