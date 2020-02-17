Поднят в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева"

ЦАМТО, 14 февраля. С заводского аэродрома ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" (входит в состав ПАО "ОАК") 14 февраля поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный (с функцией пожаротушения) самолет-амфибия Бе-200ЧС.
Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, Бе-200ЧС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России.
ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева", является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".