Войти
ЦАМТО

ВМС США получили первый конвертоплан CMV-22B "Оспри"

601
0
0
Первый образец корабельного транспортного конвертоплана Bell Boeing CMV-22B Osprey (бортовой номер "9435") для ВМС США в первом полете, 21.01.2020 (c) Bell Textron
Первый образец корабельного транспортного конвертоплана Bell Boeing CMV-22B Osprey (бортовой номер "9435") для ВМС США в первом полете, 21.01.2020 (c) Bell Textron.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 14 февраля. Консорциум, сформированный Boeing и Bell Textron (подразделение Textron Inc.), объявил о поставке командованию ВМС США первого конвертоплана CMV-22B "Оспри", который является вариантом базовой версии V-22.

Командование ВМС США будет применять данный летательный аппарат для перевозки войск и грузов на борт находящихся в море авианесущих кораблей.

CMV-22B (б.н. "9435") стал первым конвертопланом, который передан ВМС США. Ранее конвертопланы были приняты на вооружение Корпуса морской пехоты США (MV-22) и командования ВВС США (CV-22). Первый CMV-22B передан в состав размещенной на авиабазе "Патксент-Ривер" 21-й испытательной эскадрильи (НХ-21) ВМС США и будет использоваться для испытаний. Эксплуатацию аппаратов данного типа планируется начать в конце 2020 года.

Командование ВМС США выбрало предложенный Bell /Boeing вариант V-22 в качестве замены парка легких транспортных самолетов палубного базирования C-2A "Грейхаунд". По заявлению представителя ВМС США, CMV-22B предоставит расширенные возможности по доставке на борт грузов, а также выполнению других задач. Всего консорциум должен передать американскому флоту 48 ед. CMV-22B. Как предполагается, полной готовности к боевому применению они достигнут к 2024 году.

Конвертоплан версии CMV-22B выполнил первый полет в декабре 2019 года. Он обеспечивает возможность доставки до 6000 фунтов (2724 кг) груза на расстояние 1150 морских миль (2130 км). Это единственный летательный аппарат, который способен перевозить основные компоненты двигателя истребителя F-35C непосредственно на палубу авианосца, что является чрезвычайно важным для поддержки боевых возможностей этих кораблей.

Экипажи и технический персонал ВМС США уже прошли подготовку эксплуатации и обслуживанию CMV-22B "Оспри". Планируется, что CMV-22B будут размещаться на военно-морской базе "Норт-Айленд" в Сан-Диего и военно-морской базе "Норфолк".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35C
MV-22 Osprey
Компании
Boeing
Textron
Проекты
2020-й год
Авианосец
Похожие новости
24.01.2020
Первый морской транспортный конвертоплан CMV-22B Osprey
23.01.2020
Транспортный вариант конвертоплана CMV-22B совершил первый полёт
18.06.2019
"Последний шанс" купить Osprey
31.01.2017
Почему Китай и Россия боятся новых американских авианосцев типа "Джеральд Форд" (The National Interest, США)
11.02.2015
Флот и морпехи – треть расходов Пентагона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты