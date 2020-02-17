ВМС США получили первый конвертоплан CMV-22B "Оспри"

Первый образец корабельного транспортного конвертоплана Bell Boeing CMV-22B Osprey (бортовой номер "9435") для ВМС США в первом полете, 21.01.2020 (c) Bell Textron.

ЦАМТО, 14 февраля. Консорциум, сформированный Boeing и Bell Textron (подразделение Textron Inc.), объявил о поставке командованию ВМС США первого конвертоплана CMV-22B "Оспри", который является вариантом базовой версии V-22.

Командование ВМС США будет применять данный летательный аппарат для перевозки войск и грузов на борт находящихся в море авианесущих кораблей.

CMV-22B (б.н. "9435") стал первым конвертопланом, который передан ВМС США. Ранее конвертопланы были приняты на вооружение Корпуса морской пехоты США (MV-22) и командования ВВС США (CV-22). Первый CMV-22B передан в состав размещенной на авиабазе "Патксент-Ривер" 21-й испытательной эскадрильи (НХ-21) ВМС США и будет использоваться для испытаний. Эксплуатацию аппаратов данного типа планируется начать в конце 2020 года.

Командование ВМС США выбрало предложенный Bell /Boeing вариант V-22 в качестве замены парка легких транспортных самолетов палубного базирования C-2A "Грейхаунд". По заявлению представителя ВМС США, CMV-22B предоставит расширенные возможности по доставке на борт грузов, а также выполнению других задач. Всего консорциум должен передать американскому флоту 48 ед. CMV-22B. Как предполагается, полной готовности к боевому применению они достигнут к 2024 году.

Конвертоплан версии CMV-22B выполнил первый полет в декабре 2019 года. Он обеспечивает возможность доставки до 6000 фунтов (2724 кг) груза на расстояние 1150 морских миль (2130 км). Это единственный летательный аппарат, который способен перевозить основные компоненты двигателя истребителя F-35C непосредственно на палубу авианосца, что является чрезвычайно важным для поддержки боевых возможностей этих кораблей.

Экипажи и технический персонал ВМС США уже прошли подготовку эксплуатации и обслуживанию CMV-22B "Оспри". Планируется, что CMV-22B будут размещаться на военно-морской базе "Норт-Айленд" в Сан-Диего и военно-морской базе "Норфолк".