От мини-бомб до Центра по гиперзвуку. Что создает крупнейший разработчик российских ракет

Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов — о новых авиационных системах поражения, импортозамещении на предприятии, росте экспорта выпускаемой продукции и планах на будущее

Одна из крупнейших российских оборонно-промышленных корпораций - КТРВ - специализируется на разработке, производстве и модернизации ракет для авиационных, корабельных и наземных комплексов тактического назначения, морского подводного оружия, а также ракетно-космической техники. Продукция пользуется большим спросом на мировом рынке вооружений и успешно применяется Вооруженными силами РФ. Сегодня особое внимание КТРВ уделяет развитию перспективных технологий производства, а все новые изделия базируются на современных разработках.

"Мы достаточно многогранны"

В 2019 году Вооруженные силы РФ в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) получили противокорабельные крылатые ракеты "Оникс". Сообщалось, что реутовское "НПО машиностроения" (в составе КТРВ) передало ВМФ 55 изделий.

По словам главы КТРВ Обносова, работы по программе создания гиперзвуковой ракеты комплекса "Циркон" ведутся в соответствии с графиком, также были закончены государственные испытания новой торпеды и корректируемой авиационной бомбы типа КАБ-250.

Генеральный директор КТРВ Борис Обносов Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

В прошедшем году должно было быть завершено больше десятка тем, однако не все было реализовано. Для проведения испытаний необходимо своевременное выделение носителей, которые были заняты под другие задачи. Тем не менее у нас было весьма плодотворное сотрудничество с фирмой "Сухого", с ними практически ежемесячно проходит согласование наших текущих планов Борис Обносов, генеральный директор КТРВ

Обносов считает, что вопрос сокращения гособоронзаказа актуален для всех предприятий ОПК, но для КТРВ не в такой "резкой" форме, поскольку "мы достаточно многогранны". "Расширение нашего продуктового ряда позволяет не только держаться на плаву, но и наращивать объемы. ГОЗ пока сохраняется на прежнем уровне. Наиболее востребованы авиационные средства поражения, поскольку необходимо наращивать выпуск изделий как на новые самолеты, так и на строевые самолеты", - сообщил он.

Корректируемая авиационная бомба КАБ-250 Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

"Востребованы и подвижные береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", - отметил гендиректор КТРВ. - Хотелось бы увеличения объемов по торпедному оружию. Корпорацией проведены работы по модернизации ранее выпускавшихся торпед. Закончены работы по замене импортных комплектующих, повышена эффективность изделий".

Внимание к гиперзвуку

По словам Обносова, в 2020 году корпорации необходимо закончить три темы по ракетам класса "воздух - воздух", а также по корректируемым авиационным бомбам калибров 1500 и 500 кг, изделиям класса "воздух - поверхность". "Многое зависит от финансирования, поскольку по ряду тем работы ведутся за счет собственной прибыли. Львиную долю затрат по завершению НИОКР несет корпорация", - добавил он.

Тот научно-технический задел, который был создан во времена существования СССР, практически исчерпан. Вместе с тем считаю, что подходы советского времени, такие как системность во всех исследованиях, дополнение друг друга и неповторяемость исследований, необходимо сохранить Борис Обносов, генеральный директор КТРВ

Он отмечает тот факт, что все новые изделия КТРВ базируются на современных разработках. "Конечно, не все создается с нуля, есть определенная преемственность. Например, на ракете Х-35УЭ вместо украинского двигателя разработки "Мотор Сич" устанавливается российский производства "ОДК-Сатурн". Он на треть короче, легче на несколько десятков килограммов, что позволяет улучшить характеристики всего изделия в целом. Мы используем предыдущие разработки, но на совершенно другом уровне и в ряде случаев на других технологиях", - заявил Обносов.

Противокорабельная ракета Х-35УЭ Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

По основным компонентам на КТРВ завершены работы по импортозамещению. "Вопрос с отдельными комплектующими еще решается. Сделать такую масштабную работу за короткий промежуток времени невозможно, поскольку приходится проводить как типовые испытания каждого узла, так и их апробацию в составе изделия", - отметил глава корпорации.

По его словам, создаваемое корпорацией семейство ракет Х-38Э - это абсолютно новые изделия, обладающие повышенной огневой мощью и огромным модернизационным потенциалом. Они заменяют весь класс ракет "воздух - поверхность" малой дальности, таких как Х-23, Х-25, Х-27 и других, ранее выпускавшихся на предприятии.

Управляемая ракета Х-38МЛЭ Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Кроме того, КТРВ ведет работы по созданию малогабаритных боеприпасов для БЛА. "Вопрос актуален, разработчики стараются уменьшать как габаритные, так и весовые характеристики авиационных систем поражения. Изделия в категории от 50 до 100 кг будут крайне востребованы", - говорит Обносов, добавляя, что ведется тесная работа с компанией "Кронштадт" (разработчик первого в России комплекса воздушной разведки с беспилотником "Орион" - прим. ТАСС).

В плане перспективных разработок большое внимание уделяется гиперзвуку. "По этому направлению реализуются несколько десятков проектов, которые системно ведут предприятия корпорации совместно с ЦАГИ, ЦИАМ, академическими институтами и другими организациями", - говорит глава КТРВ. В будущем, как отметил Обносов, в рамках корпорации может быть создан Центр гиперзвуковых технологий.

Экспорт будет расти

Около 230 млрд рублей составил совокупный объем выручки по всем предприятиям корпорации КТРВ. Однако увеличить объем выручки на 10-15%, как заявлялось в начале 2019-го, не удалось по ряду объективных причин.

"Во-первых, было перенесено на 2020 год исполнение нескольких экспортных контрактов, а во-вторых, были некоторые проблемы по серийной тематике. Хотя ГОЗ выполнен в полном объеме, тем не менее мы нескольких десятков миллиардов недосчитались. В 2019 году произошло изменение структуры поставок - экспорт был меньше, чем в 2018 году, в районе $700 млн. Продукция поставлена в восемь стран", - сообщил Обносов.

По его словам, пропорция между экспортом и ГОЗ изменилась, что привело к снижению чистой прибыли. "Хотя результат в итоге неплохой, мы получили около 20 млрд чистой прибыли. Окончательные итоги будут подведены в марте", - добавил он.

В настоящее время портфель экспортных заказов корпорации в целом составляет $2,9 млрд. В 2020 году планируется увеличить выручку до 250 млрд рублей: гособоронзаказ останется на прежнем уровне, а экспорт будет расти.

Экспозиция оружия КТРВ на выставке "Армия-2019" Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

В 2019 году в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) продолжались работы по техническому перевооружению и реконструкции предприятий КТРВ. В частности, за год было реконструировано более 246 тыс. кв. м площадей, отремонтировано 115,7 тыс. кв. м, приобретено свыше 1300 единиц оборудования и модернизировано еще 127. Мероприятия реализовались по более чем 70 проектам ФЦП, были введены в эксплуатацию 25 объектов капитального строительства, площадь созданных мощностей составила свыше 260 тыс. кв. м.

В 2019 году в состав корпорации вошел концерн "Гранит-Электрон" со своими дочерними предприятиями. "Холдинг очень непростой и в финансовом отношении, и в организационном. В частности, на Саратовском радиоприборном заводе внешние долги были более 2 млрд руб. Некоторые предприятия этого концерна требуют серьезного внимания и перестройки их деятельности, чем мы сегодня и занимаемся", - сказал Обносов.

В последнее время особое внимание КТРВ уделяет развитию перспективных технологий производства. По его словам, 2020 год должен стать для корпорации определяющим по изготовлению ряда узлов уже с помощью аддитивных технологий. В частности, впервые в России на предприятии была отработана технология изготовления керамических литейных форм на основе кремнезольных связующих российского производства для литья изделий из титановых сплавов.

Николай Новичков