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Военное обозрение

Российский ударный БПЛА «Охотник» получит вооружение от КТРВ

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Источник изображения: topwar.ru

Российские ударные беспилотники получат вооружение, разработанное корпорацией "Тактическое ракетное вооружение". В настоящее время КТРВ разрабатывает несколько новых боеприпасов массой от 50 до 100 килограммов специально для ударных дронов компаний "Кронштадт" и "Сухой. Об этом сообщил журналистам генеральный директор корпорации Борис Обносов.

В разговоре с журналистами он пояснил, что ранее корпорации поступило предложение заняться темой разработки беспилотников, но от этого предложения КТРВ отказалась, вместо этого занявшись разработкой боеприпасов для ударных БПЛА.

В свое время нам хотели предложить тему разработки беспилотников, но мы за нее не взялись, поскольку уровень компетенции наших специалистов в данной области невелик. Что касается боеприпасов для беспилотников, то в этом направлении мы работаем активно

- заявил Обносов, добавив, что для дронов разрабатываются боеприпасы массой от 50 до 100 кг.

По его словам, в настоящее время корпорация ведет работу сразу по нескольким темам, в частности создаются боеприпасы для двух различных беспилотников: одного чисто ударного, второго - разведывательно-ударного.

Прорабатываем несколько тем. Например, тесно работаем с компанией "Кронштадт" по их аппаратам и с ОКБ Сухого по тяжелому ударному беспилотнику

- заявил он.

Со своей стороны отметим, что вероятней всего речь идет о разработке ОКБ Сухого последнего времени - тяжелом ударном беспилотнике "Охотник" и разведывательно-ударном беспилотнике большой продолжительности полета "Орион" от компании "Кронштадт".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
Компании
Корпорация ТРВ
Кронштадт
Персоны
Обносов Борис
Проекты
БПЛА
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