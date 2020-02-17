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Известия.ru

Рогозин заявил о готовности контракта на покупку мест на «Союзах» для США

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что соглашение на выделение мест для астронавтов NASA на российских кораблях «Союз-МС» для полетов к Международной космической станции (МКС) готово к подписанию. Об этом он рассказал «Интерфаксу» 14 февраля.

«Вопрос о закупке мест на «Союзах» практически решен. Надо просто положить его на бумагу и под этим вопросом расписаться», — сообщил Рогозин.

По его словам, подписание контракта запланировано на апрель текущего года.

20 декабря руководство «Роскосмоса» приняло решение выделить астронавтам NASA два места на кораблях «Союз-МС».

4 декабря, комментируя заявление американского издания The Hill о том, что после запуска американских пилотируемых кораблей России как космической державе «придет конец», в госкорпорации напомнили, что американские партнеры уже не первый год обещают запустить свой пилотируемый корабль, но «по-прежнему закупают места на российских «Союзах».

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования. С тех пор российские корабли «Союз» доставляют американцев на МКС.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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