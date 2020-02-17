Войти
Российская газета

Фото: как отличить ракетоносец Ту-160М от Ту-160

981
0
+1
Источник изображения: rg.ru

Испаноязычный блог, пристально следящий за новинками российского оборонно-промышленного комплекса, провел сравнительный анализ фотографий стратегического ракетоносца Ту-160 и его модернизированной версии Ту-160М.

Внешне новый самолет можно узнать по отсутствию оптико-электронного прицела ОПБ-15Т "Гроза" под кабиной пилотов. На Ту-160 он использовался для точного бомбометания в условиях плохой видимости, что свидетельствует о наличии в "Грозе" просветленной оптики и чувствительной матрицы, пишет "Военное обозрение".

В хвостовой части Ту-160М установлен массивный обтекатель новой системы РЭБ, отсутствовавшей на прежней версии самолета.

Напомним, 2 февраля опытный образец стратегического ракетоносца Ту-160М впервые поднялся в небо с заводского аэродрома в Казани. Самолет оснащен современными средствами связи, обороны и управления вооружением. Экономичные двигатели НК-12-02 увеличат дальность полета ракетоносца на тысячу километров.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Похожие новости
27.02.2013
Казанским авиазаводом будет управлять тройка
05.10.2012
ВВС России займется уничтожением авианосцев
10.05.2012
Перспективный двигатель на 30 т тяги можно создать за 4-5 лет
11.10.2010
Первый двигатель НК-32 нового производства для оснащения стратегического ракетоносца Ту-160 минобороны РФ получит в 2013 году
22.02.2008
Путин сделал Медведева летчиком. ВВП: "Люди подумают: "Ну вот, бочку арестантов нагородил..."
23.08.2007
Крупнейшая выставка вооружений в окрестностях Москвы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты