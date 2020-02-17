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ТАСС

NASA может отправить миссию на Венеру или на спутники Юпитера и Нептуна

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Юпитер
Юпитер.
Источник изображения: © EPA/CASSINI SPACECRAFT/NASA

Аэрокосмическое агентство США огласило итоги конкурса малых космических миссий

ТАСС, 14 февраля. Руководство NASA огласило список из четырех исследовательских миссий, которые могут быть отправлены к Венере или к спутникам Юпитера и Нептуна в ближайшие годы. Об этом пишет пресс-служба NASA.

"У всех эти миссий есть шансы на то, чтобы радикально изменить наши представления о внутреннем устройстве самых активных и сложных миров Солнечной системы. Изучение любого из этих небесных тел поможет нам узнать, как сформировались эти планеты, а также любые другие похожие на них миры", - заявил заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен.

В пятницу NASA объявило, что завершился первый этап конкурса малых космических миссий класса Discovery, в ходе которого руководство агентства из двух десятков заявок отобрало четырех кандидатов на грант в $500 млн. Заявки были поданы в течение пяти лет с момента завершения предыдущего этапа программы в 2016 году.

NASA запустило программу Discovery в конце прошлого столетия для создания миссий, которые ориентированы на максимальную научную отдачу и минимальные расходы. В ее рамках было создано 12 межпланетных станций, лендеров и телескопов, десять из которых успешно выполнили поставленные перед ними задачи, и только один был потерян.

В список финалистов нового этапа конкурса попали четыре миссии - DAVINCI+, VERITAS, IVO и TRIDENT. Первые две уже выходили в финал конкурсов Discovery в прошлом и относятся к изучению Венеры, а две других направлены на исследования спутников планет-гигантов. Каждая из отобранных миссий получит $3 млн. на разработку детального концепт-проекта.

Ледяные и огненные миры

DAVINCI+ представляет собой спускаемый аппарат, который будет изучать химический состав атмосферы Венеры в ходе 63-минутного спуска на ее поверхность. Планетологи надеются, что этот зонд поможет им выяснить, как ее атмосфера взаимодействует с породами поверхности, а также даст ответ на вопрос, есть ли сейчас вулканы на Венере.

Вторая венерианская миссия - VERITAS - должна стать наследником зонда "Магеллан", который изучал Венеру в начале 1990 годов. Она будет проводить схожие картографические исследования с помощью более мощных радаров и других научных инструментов. Как надеются ее создатели, она создат первую трехмерную карту поверхности второй планеты Солнечной системы.

Главной целью аппарата IVO, в свою очередь, станет еще один вулканический мир, Ио - один из крупнейших и самых беспокойных спутников Юпитера. Ученые планируют, что этот аппарат сможет сделать несколько близких пролетов над поверхностью Ио и позволит узнать, как притяжение планеты-гиганта разогревает недра ее луны.

Последний отобранный проект, TRIDENT, должен отправиться на окраины Солнечной системы и изучать Тритон, спутник еще одного газового гиганта, Нептуна. Как надеются астрономы, пролет мимо этого ледяного мира, второй в истории после сближения "Вояджера-2" с Нептуном и Тритоном в 1989 году, поможет понять, скрывается ли под поверхностью спутника жидкий океан и есть ли на ней признаки геологической активности.

Подробные планы этих миссий, как отметили в NASA, будут разрабатываться на протяжении последующих девяти месяцев, после чего эксперты агентства отберут два победителя конкурса. Они будут отправлены в космос после 2022 года, когда на орбиту будут выведены две строящихся миссии программы Discovery - астероидные зонды Lucy и Psyche.

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США
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NASA
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Луна
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