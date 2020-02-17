Российский ударный «Охотник» вооружат

Перспективный российский тяжелый ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат «Охотник» получит боеприпасы массой 50-100 килограммов, передает РИА Новости заявление гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова.

«В свое время нам хотели предложить тему разработки беспилотников, но мы за нее не взялись, поскольку уровень компетенции наших специалистов в данной области невелик. Что касается боеприпасов для беспилотников, то в этом направлении мы работаем активно», — сказал руководитель на брифинге по подведению итогов деятельности корпорации в 2019 году.

Подобное оружие также получит ударный беспилотник «Орион».

В октябре 2019 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, написало, что «Охотник» применит оружие в 2020 году на испытаниях, проходящих в Ахтубинске (Астраханская область).