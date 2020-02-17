Войти
Lenta.ru

Российский ударный «Охотник» вооружат

703
0
+1
Источник изображения: Кадр: Минобороны России / YouTube

Перспективный российский тяжелый ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат «Охотник» получит боеприпасы массой 50-100 килограммов, передает РИА Новости заявление гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова.

«В свое время нам хотели предложить тему разработки беспилотников, но мы за нее не взялись, поскольку уровень компетенции наших специалистов в данной области невелик. Что касается боеприпасов для беспилотников, то в этом направлении мы работаем активно», — сказал руководитель на брифинге по подведению итогов деятельности корпорации в 2019 году.

Подобное оружие также получит ударный беспилотник «Орион».

В октябре 2019 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, написало, что «Охотник» применит оружие в 2020 году на испытаниях, проходящих в Ахтубинске (Астраханская область).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Охотник-У
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
17.02.2020
От мини-бомб до Центра по гиперзвуку. Что создает крупнейший разработчик российских ракет
17.02.2020
Итоги деятельности Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в 2019 году и перспективы
16.09.2019
Ставка на лидерство
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
17.06.2010
Большая дубинка-2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты