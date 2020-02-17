Украина рассчитывает на поставки оружия из западных стран

В 2025 году доля нового и модернизированного оружия в ВСУ может составить от 10% до 35%, а в 2030 году - 17−60%, заявил представитель департамента военно-технической политики, развития вооружений и военной техники минобороны Украины, полковник Владислав Шостак, сообщило информационное агентство АрмияInform.

По его словам, профильные специалисты сделали несколько вариантов соответствующих расчётов с учётом планируемых расходов госбюджета. Также были учтены возможности украинского оборонно-промышленного комплекса. Ежегодная потребность в ракетном оружии составляет 95 единиц, при возможности произвести 33 единицы. Потребность в артиллерии - 160 единиц при возможности произвести 70 единиц, модернизация самолётов - 15/10, производство новых образцов бронетехники - 200/70, модернизация бронетехники - 330/170.

По его словам, всего были просчитаны три варианта, в зависимости от увеличения ежегодного финансирования в течение следующих десяти лет - на 2 млрд гривен, на 5−6 млрд и на 50 млрд ($81,7 млн, $204-245 млн и $2 млрд соответственно).

Шостак также отметил, что Украина также рассчитывает на поставки оружия из западных стран.