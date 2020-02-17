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B-2 Spirit останутся без комплексной модернизации

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВВС США реструктурируют программу модернизации стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.

Вместо комплексной программы модернизации Defensive Management System Modernization (DMS-M) бомбардировщики получат «косметические» изменения кабины пилотов, сообщает Warspot со ссылкой на портал defensenews.com.

Ранее ВВС США планировали провести замену датчиков и внедрить новые технологии, которые должны были помочь самолету «противостоять России и Китаю».

Теперь же бомбардировщики получат лишь новый графический процессор и дисплеи. Ранее ВВС США провели замену процессоров в системах управления полётов, что существенно ускорило обработку данных.

B-2 Spirit — тяжелый стратегический бомбардировщик, разработанный компанией Northrop Grumman в 80-е годы. За 1988-1999 годы был произведён 21 такой самолет, 20 из которых сегодня состоят на вооружении ВВС США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Компании
Northrop Grumman
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