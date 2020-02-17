Ракеты с Голанских высот: сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску

Сирийские средства ПВО в очередной раз отразили ракетную атаку на Дамаск. Они сбили несколько вражеских объектов, но часть из них все же достигла своих целей. Кто именно запускал ракеты по столице Сирии, пока неизвестно, но чаще всего подобные нападения совершаются израильской стороной.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA. По его данным, сирийские военные сбили несколько целей, запущенных со стороны Голанских высот.

Агентство также разместило видео этого перехвата. На кадрах запечатлена работа сирийских зенитных комплексов и вспышки ракет.

Как сообщал Al Masdar со ссылкой на источник, сирийские ПВО перехватили только часть ракет, но некоторые снаряды все же поразили цели в населенном пункте Аль-Кисва, расположенном в 20 км южнее столицы.

Кто именно нанес удары, не уточняется, но Дамаск довольно часто сообщал об обстреле своей территории со стороны Израиля.

Неделей ранее сообщалось, что во время удара израильских истребителей в зоне обстрела ПВО Сирии едва не оказался заходивший на посадку гражданский самолет. Лайнер Airbus-320 совершал рейс Тегеран - Дамаск, на его борту находились 172 пассажира. Самолет вывели из зоны обстрела, после чего он приземлился на ближайшем запасном аэродроме - российской авиабазе «Хмеймим».

Как отметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, самолет избежал опасности только благодаря качественной работе автоматизированной системы управления воздушным движением и эффективным действиям диспетчеров.

За день до этого агентство SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов по Дамаску. По информации издания, обстрел велся с территории Голанских высот. Большинство ракет сбили силы сирийских ПВО, подчеркнули журналисты.

Голанские высоты - это высокогорное плато, большая часть которого с 1970-х годов контролируется Израилем, но при этом часть на востоке находится под контролем Сирии. Обе страны считают эту область своей территорией.

Израильские ВВС периодически наносят ракетные удары по арабской республике. В очередной раз это произошло в декабре прошлого года в районе Сейида-Зейнаб рядом с шоссе, ведущим к международному аэропорту Дамаска, передавал телеканал Al Hadath. По его данным,

ракеты выпустили с израильских барж в Средиземном море.

Сирийская армия «реагировала на ракеты с оккупированных территорий» и перехватывала воздушные цели на подступах к сирийской столице, отмечало SANA. Системы ПВО Сирии вели огонь по ракетам вблизи Дамаска около 23.00 по местному времени (00.00 мск). Одна из выпущенных ракет упала вблизи деревни Акраба в 20 км к юго-востоку от города.

Во время ракетного удара по сирийской столице израильская авиация находилась в воздушном пространстве Ливана, уточняло РИА «Новости» со ссылкой на источник. Очевидцы рассказали Al Mayadeen, что атаки на территорию Сирии были имитацией.

По информации журналистов, израильские самолеты появились на низкой высоте в небе над городом Сайда в 40 км к югу от Бейрута, над районами Хасбайя, Аркуб и Шебаа. После интенсивных полетов в ливанском воздушном пространстве истребители направились в сторону горы Хермон и Голанских высот.

Другая атака произошла в ночь с 19 на 20 ноября, но средства ПВО арабской республики отразили нападение на город и его окрестности, передавало государственное телевидение Сирии.

РИА «Новости» отмечало, что первые взрывы прозвучали около 01.30 (02.30 мск), а затем повторялись с промежутками около пяти секунд. В итоге к 01.45 произошло минимум 20 взрывов. После этого их частота снизилась: они звучали каждые две минуты, уточняло агентство.

SANA обратило внимание, что пуски производили самолеты, которые в тот момент находились в районе Голанских высот.

Сирийский гостелеканал Ikhbariya подчеркивал, что средства ПВО страны отражают «вражескую атаку». «Сбиты несколько ракет к югу от Дамаска», - указали в агентстве.

Запуски своих ракет по десяткам целей в арабской республике позже подтвердила армия обороны Израиля. «Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории», - цитировало Haaretz заявление армии.

Лидия Мисник