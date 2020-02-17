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ЦАМТО

Россия модернизирует советские торпеды, стоящие на вооружении ВМФ

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Cкоростная подводная ракета "Шквал-Э", универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда УГСТ (c) bmpd
Cкоростная подводная ракета "Шквал-Э", универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда УГСТ (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 14 февраля. Хорошо зарекомендовавшие себя торпеды, которые были созданы в СССР, проходят модернизацию. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

"Хотелось бы больше активности по торпедному оружию, но тут уж сколько кораблей, столько и торпед. Такого количества, которое заказывал СССР, наверное, уже не нужно. Но торпеды советской разработки, в настоящее время стоящие на вооружении и хорошо зарекомендовавшие себя, мы модернизируем. Есть еще и перспективная торпеда, название которой не хотел бы называть сейчас, пока заканчиваем по ней работы", – сказал Б.Обносов.

Он также сообщил, что для КТРВ, как и для других предприятий оборонно-промышленного комплекса России, актуальна тема постепенного снижения гособоронзаказа, но не в такой "резкой" форме. "В плане военной продукции мы достаточно многогранны, и расширение нашего продуктового ряда позволяет не только держаться на плаву, но и наращивать объемы. Мы руководствуемся принципом: "Если новое оружие создается более эффективным по всем параметрам, оно обязательно попадает в гособоронзаказ". Так что пока заказы у нас сохраняются примерно на том же уровне", – цитирует "РИА Новости" Б.Обносова.

По его словам, наиболее востребованные образцы продукции – это, конечно, авиационные средства поражения, потому что растут и парк ВКС, и поставки авиационных комплексов на экспорт. "И соответственно, необходимо наращивать выпуск изделий как на новые самолеты, так и на самолеты строя. Акцент делаем и на корректируемые авиационные бомбы, и на береговые комплексы "Бастион" и "Бал", – пояснил Б.Обносов.

Он добавил, что в этом году необходимо также закончить три темы по ракетам "воздух-воздух", по корректируемым авиабомбам 1500 и 500 кг, по изделиям "воздух-поверхность" и еще по нескольким проектам, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Продукция
Бастион
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
Гособоронзаказ
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