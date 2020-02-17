ВВС Индии приобретут в общей сложности 123 легких боевых самолета LCA "Теджас" трех версий

ЦАМТО, 14 февраля. В дополнение 40 легким боевым самолетам LCA "Теджас" (20 в версии "начальной оперативной готовности" IOC и 20 в версии "полной оперативной готовности" FOC) правительство Индии запланировало производство для ВВС 83 усовершенствованных LCA Mk-1А.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны Индии, выпущенному в виде письменного ответа на запрос законодателя нижней палаты парламента Индии (Лок Сабха) С.Мунисвами, в состав каждой из эскадрилий версий IOC и FOC входит по 16 одноместных истребителей и 4 двухместных учебно-боевых самолета.

Производство 16 истребителей в версии IOC было завершено в марте 2019 года и индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) приступила к производству 16 истребителей версии FOC и 8 УБС.

Новая версия LCA Mk-1A имеет ряд усовершенствований, которые касаются авионики, радиолокационной станции, вооружения, функции дозаправки в воздухе и т.д. Летные испытания истребителя "Теджас" Mk-1A планируется завершить к 2022 году.