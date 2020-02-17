Войти
ЦАМТО

ВВС Индии приобретут в общей сложности 123 легких боевых самолета LCA "Теджас" трех версий

636
0
0
Самолет (LCA) Tejas версии MK1A
Самолет (LCA) Tejas версии MK1A.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 14 февраля. В дополнение 40 легким боевым самолетам LCA "Теджас" (20 в версии "начальной оперативной готовности" IOC и 20 в версии "полной оперативной готовности" FOC) правительство Индии запланировало производство для ВВС 83 усовершенствованных LCA Mk-1А.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны Индии, выпущенному в виде письменного ответа на запрос законодателя нижней палаты парламента Индии (Лок Сабха) С.Мунисвами, в состав каждой из эскадрилий версий IOC и FOC входит по 16 одноместных истребителей и 4 двухместных учебно-боевых самолета.

Производство 16 истребителей в версии IOC было завершено в марте 2019 года и индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) приступила к производству 16 истребителей версии FOC и 8 УБС.

Новая версия LCA Mk-1A имеет ряд усовершенствований, которые касаются авионики, радиолокационной станции, вооружения, функции дозаправки в воздухе и т.д. Летные испытания истребителя "Теджас" Mk-1A планируется завершить к 2022 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
HAL
Похожие новости
24.12.2013
ВВС Индии получат первый истребитель Tejas в 2014 году
12.12.2013
Истребитель «Теджас» успешно поразил воздушную цель
24.05.2011
Индийский провал угрожает будущему МиГ-35
07.10.2008
В числе российско-индийских проектов в области авиастроения - создание истребителя пятого поколения - президент ОАК
30.07.2008
Состоялся первый полет учебно-тренировочного самолета МиГ- АТ с двигателем АЛ-55И разработки НПО "Сатурн"
22.07.2008
Истребитель МиГ-35 по боевым характеристикам ничем не уступает другим участникам индийского истребительного тендера - ФСВТС России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты