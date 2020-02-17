НПО машиностроения: санкции США не повлияют на работу предприятия

ЦАМТО, 14 февраля. Введенные США санкции в отношении НПО машиностроения являются уже четвертым пакетом с 2014 года, они представляют собой элемент недобросовестной конкуренции, но не повлияют на деятельность предприятия.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил пресс-секретарь-помощник генерального директора НПО машиностроения Антон Дегтярев.

"Несомненно, мы видим во введении этих санкций недобросовестную конкурентную борьбу на мировом рынке вооружения и высоких космических технологий. Но прямых угроз для выполнения нашей корпорацией работ по всем направлениям ее деятельности они не принесли", – сказал он.

В санкционные списки США НПО машиностроения попадала неоднократно, пояснил А.Дегтярев: в 2014, 2015 и 2016 годах. "Нас не удивляет такое внимание со стороны США. Еще в конце 1990-х годов, когда на предприятие приезжал министр обороны США Уильям Перри, он признался, что "мы в США постоянно уделяли особое внимание работам конструкторского бюро В.Н.Челомея из-за его нестандартных и эффективных решений", – сказал А.Дегтярев.

При этом любые санкции, отметил представитель предприятия, неконструктивны и, в конечном итоге, не приносят пользы никому.

"Отмена или смягчение санкций – вопрос чисто политический, и решать его будут политики, а не мы – производители современных видов вооружения и высокотехнологичных космических систем. Мы же в своей деятельности всегда исходим из объективно существующей ситуации, поэтому по некоторым направлениям перестроили работу таким образом, чтобы свести вызванные санкциями затруднения к минимуму", – цитирует "РИА Новости" А.Дегтярева.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против трех российских организаций в рамках закона о нераспространении. Рестрикции коснулись "Кумертауского авиационного производственного предприятия", КБП имени Шипунова в Туле и НПО машиностроения.