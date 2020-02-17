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Российская газета

Ударный дрон "Охотник" получит боеприпасы весом от 50 до 100 кг

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Перспективный ударно-разведывательный беспилотник "Охотник" получит на вооружение новые боеприпасы массой от 50 до 100 килограммов. Их разработкой занимается корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Как сообщил РИА Новости генеральный директор корпорации Борис Обносов, работы по созданию боеприпасов ведутся достаточно активно, и добавил, что несколько тем "прорабатываются" в тесной кооперации с производителями беспилотника.

Известно, что контракт на разработку тяжелого ударного дрона представители Минобороны и компании "Сухой" подписали в 2011 году. Первый макет перспективного беспилотника для наземных испытаний был создан тремя годами позже, а в сентябре 2019 года "Охотник" совершил полет совместный с истребителем пятого поколения Су-57. Ударный дрон провел в воздухе около 30 минут.

"Охотник" построен по аэродинамической схеме "летающее крыло" с использованием технологии "стелс", которые делают дрон практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

Взлетная масса новейшего беспилотника составляет порядка 20 тонн, в том числе полезной нагрузки - до восьми тонн. Двигатель позволяет развивать скорость до 920 км/ч. Предельная дальность действия - 3,5 тысяч километров, высота - до 10,5 километра.


Николай Грищенко

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ПАК ФА
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