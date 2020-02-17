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Вооружение Су-57 столкнулось с «определенными сложностями»

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Источник изображения: Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Размещение оружия во внутренних отсеках перспективного истребителя Су-57 столкнулось с некоторыми сложностями, передает РИА Новости заявление гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова.

«С изделиями, которые размещаются на внешней подвеске, особых проблем у нас не возникало. Но чтобы разместить ракету внутри фюзеляжа, требуются меньшие габариты, складывающиеся крылья и рули. Есть и определенные сложности при пуске из замкнутого пространства, так как возникают дополнительные нагрузки на самолет», — сказал руководитель на брифинге по подведению итогов деятельности корпорации в 2019 году.

По его словам, ранее «внутри фюзеляжа размещались только мощные стратегические образцы».

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались считать истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
Истребитель 5 поколения
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