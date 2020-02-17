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Конструкторы успешно решили проблемы с размещением вооружения на новейших Су-57

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Источник изображения: vpk-news.ru

Особенности Су-57 как малозаметного истребителя создали дополнительные сложности для разработчиков его вооружения. Ракеты для размещения внутри фюзеляжа обладают рядом особенностей.

«С изделиями, которые размещаются на внешней подвеске, особых проблем не возникало. Но чтобы разместить ракету в отсеке вооружения, необходимы меньшие габариты, складывающиеся крылья и рули. Это дело новое, до сих пор внутри фюзеляжа размещали только мощные стратегические образцы. Есть и определенные сложности при пуске из замкнутого пространства - он создает дополнительные нагрузки на самолет», - сообщил  РИА Новости гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

Многофункциональный самолет пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения  любых типов целей в воздухе, на суше и на море. Помимо 30-миллиметровой пушки, в арсенал истребителя входят ракеты воздушного боя РВВ-МД и РВВ-СД, универсальная ракета класса «воздух-поверхность» Х-38, противорадиолокационная ракета Х-58УШК, корректируемая авиабомба КАБ-500. 

Планируется оснащение самолета гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». Су-57 может взять на борт до 10 тонн вооружения, у самолета имеется восемь внутренних точек подвески во внутреннем отсеке вооружения и столько же - внешних.

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