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Американских морпехов вооружат одними из самых дорогих вертолетов в мире

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Источник изображения: vpk-news.ru

Корпус морской пехоты США вооружается одними из самых дорогих вертолетов в мире.

Центр боевого применения авиации ВМС США опубликовал видео испытаний тяжелого вертолета CH-53K King Stallion, сообщает Warspot.

На видео показаны различные этапы испытаний CH-53K King Stallion. Тестовые полеты проходили на военно-морском аэродроме Патаксент-Ривер. При этом вертолеты налетали уже более 1200 часов.

В сентябре 2017 года Минобороны США оплатило первые два серийных вертолета CH-53K. В ходе тестирования у машин был обнаружен ряд проблем, но это не стало помехой для продолжения закупок. ВМС США заказали производство 12 машин общей стоимостью $1,13 млрд.

Внешне King Stallion мало чем отличается от своего предшественника CH-53E, но при этом втрое «сильнее» его. Вертолет CH-53K King Stallion — продолжение линейки CH-53, которая выпускается с 1964 года. Новая модификация крупнейшая и самая мощная в семействе «Жеребцов» (англ. Stallion — жеребец). В марте 2017 года Корпус морской пехоты США получил от компании Sikorsky предсерийный образец для испытаний.

Максимальная дальность полета CH-53K составляет 840 км, скорость — 315 км/ч. Вертолёт оснащается системами активной и пассивной защиты — в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-53
Компании
Sikorsky Aircraft
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