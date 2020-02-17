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Власти Молдавии мечтают превратить Приднестровье во второй Донбасс

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Источник изображения: vpk-news.ru

Заявление о недопущении эскалации напряжённости в Зоне безопасности распространила приднестровская делегация в Объединенной контрольной комиссии (ОКК - совместный руководящий орган миротворческой операции на Днестре). В Тирасполе подчеркивают, что не исключают провокации на миротворческих постах, обусловленные желанием молдавской стороны ликвидировать некоторые из них.

Представители приднестровской стороны предложили укрепить фортификационными сооружениями посты, установленные вблизи моста через Днестр в Дубоссарском районе и усилить их дополнительной бронетехникой и военнослужащими.

«Объединенному военному командованию следует поручить усилить контроль на Центральном участке Зоны безопасности силами военного коменданта и группами военных наблюдателей. Провести инструктажи и тренировки групп оперативного реагирования и усиления постов по действиям в случае осложнения ситуации на постах Миротворческих сил», - говорится в документе.

Помимо этого, представители Приднестровья в ОКК предложили российской стороне вернуться к обсуждению вопроса о возобновлении деятельности вертолетной эскадрильи и приведении в соответствие с базовыми документами ОКК численности воинского контингента миротворческих сил от РФ. Согласно нормативным положениям, численность российских миротворцев в Зоне безопасности может достигать 2400 человек.

Данное заявление стало ответом на призывы со стороны молдавской делигации в ОКК ликвидировать миротворческие посты №9 (левый) и №9 (правый), установленные вблизи моста через Днестр в Дубоссарском районе. По версии Кишинёва, присутствие Совместных миротворческих сил «вызывает возмущение у жителей сёл Кошница, Пырыта, Дороцкое и Погребя», расположенных в этом районе. Якобы поступают угрозы «поднять их на вилы». 

Приднестровские наблюдатели изучили ситуацию и общественное мнение в результате чего констатировали, что заявления о негативном отношении жителей этих молдавских сёл к миротворческой операции не соответствуют действительности.

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Страны
Молдавия
Россия
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