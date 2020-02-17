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Гидрографическое судно «Маршал Геловани» вернется в строй после ремонта

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Источник изображения: vpk-news.ru

Во Владивостоке на базе Центра судоремонта «Дальзавод» завершаются заводские ходовые испытания гидрографического судна «Маршал Геловани», находившегося в ремонте более двух лет.

Экипаж «Маршала Геловани» под руководством капитана Алексея Кожевникова, совместно со специалистами «Дальзавода», завершает комплекс контрольных выходов в море, где проверяется готовность судна. Также гидрографы сдадут специальную курсовую задачу Г-2, сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

За два года на верфи «аршал Геловани»прошел докование, на борту заменены на более современные ряд систем и механизмов, обновлено навигационное оборудование, установлен на штатное место новый промерочный катер.

Планируется, что «аршал Геловани» примет участие в экспедиции к берегам Антарктиды, которая проводится под патронатом Русского географического общества и посвящена 200-летию открытия ледового континента.

«Маршал Геловани» – гидрографическое судно проекта 862/II, принято в состав ВМФ в 1983 году. Судно оснащено двумя РЛС «Дон», радиопеленгатором «Румб», оборудованием для батитермографных, метеорологических и химико-гидрологических наблюдений.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Дон-2Н
Компании
Дальзавод
Проекты
ТОФ
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