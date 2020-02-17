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ЦАМТО

ВС Израиля приостановили покупку конвертопланов V-22 "Оспри"

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Bell Boeing V-22B
Рисунок конвертоплана Bell Boeing V-22B Osprey в окраске ВВС Израиля.
Источник изображения: Al Clark / janetairliners.com

ЦАМТО, 14 февраля. Как стало известно Jerusalem Post, Военно-воздушные силы Израиля пока не будут закупать конвертопланы V-22 "Оспри" корпорации Boeing из-за отсутствия необходимых средств в бюджете.

Как отмечает газета, командование Вооруженных сил считает необходимым приобрести 12-14 конвертопланов, но средства для их закупки в бюджете пока не выделены.

По данным источника издания, модернизируя истребительный и вертолетный парк ВВС Израиля пришли к выводу о необходимости принятия на вооружение комбинации вертолетов большой грузоподъемности и конвертопланов V-22.

Впервые Израиль проявил интерес к V-22 в 2012 году, а 13 января 2014 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной поставке Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 6 конвертопланов V-22B "Оспри" Блок.C, а также связанных с контрактом оборудования, запчастей и услуг общей стоимостью 1,13 млрд. долл.

Тем не менее, контракт подписан не был, а позднее средства из оборонного бюджета понадобились на более неотложные потребности.

В прошлом году представители Министерства обороны получили возможность оценить V-22 в ходе совместных c Корпусом морской пехоты США учений на юге Израиля. В августе ВВС Израиля направили запрос о стоимости "Оспри" в офис международных программ ВМС США, но пока проект вновь приостановлен.

Справочно:

Из новых закупок, финансируемых в значительной степени в рамках подписанного Иерусалимом и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании, Израиль в течение следующего десятилетия получит военную помощь в размере 38 млрд. долл. Израиль уже приобрел две эскадрильи истребителей F-35 "Адир" и в настоящее время выбирает между вертолетами CH-47 "Чинук" корпорации Boeing и CH-53K производства Lockheed Martin. Позднее ВВС также планируют принять решение о покупке третьей эскадрильи F-35 или новейшей версии F-15I компании Boeing.

В рамках нового долгосрочного плана ВВС намерены в следующем году расформировать эскадрилью устаревших самолетов и ввести в боевой состав подразделение, оснащенное новыми истребителями F-15 или F-35.

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Страны
Израиль
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
F-15
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