Завершены испытания новой перспективной торпеды

продукция КТРВ Источник изображения: topwar.ru

В России завершены государственные испытания новейшей перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов. Об этом сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ )Борис Обносов.

Отвечая на вопрос журналистов, Обносов сообщил, что корпорация завершила госиспытания новой перспективной торпеды и в настоящее время на нее и корректируемую авиабомбу оформляются документы. При этом он не стал озвучивать название торпеды, так как работы по ней еще будут вестись.

Сейчас на них оформляется документация

- заявил он.

Кроме того, отметил гендиректор КТРВ, корпорация ведет модернизацию торпед, еще разработанных в Советском Союзе и хорошо зарекомендовавших себя.

(...) тут уж сколько кораблей, столько и торпед. Такого количества, которое заказывал СССР, наверное, уже не нужно. Но торпеды советской разработки, в настоящее время стоящие на вооружении и хорошо зарекомендовавшие себя, мы модернизируем

- заявил он.

Обносов отметил, что КТРВ не грозит снижение гособоронзаказа, так как корпорация занимается широким спектром ракетного вооружения, в которой входят авиационная, наземная и морская тематика. По его словам, только на этот год планируется закончить три темы по ракетам "воздух-воздух", по корректируемым авиабомбам 1500 и 500 кг, по изделиям "воздух-поверхность" и еще по нескольким проектам.