Войти
Военное обозрение

Завершены испытания новой перспективной торпеды

714
0
+2

продукция КТРВ

Источник изображения: topwar.ru

В России завершены государственные испытания новейшей перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов. Об этом сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ )Борис Обносов.

Отвечая на вопрос журналистов, Обносов сообщил, что корпорация завершила госиспытания новой перспективной торпеды и в настоящее время на нее и корректируемую авиабомбу оформляются документы. При этом он не стал озвучивать название торпеды, так как работы по ней еще будут вестись.

Сейчас на них оформляется документация

- заявил он.

Кроме того, отметил гендиректор КТРВ, корпорация ведет модернизацию торпед, еще разработанных в Советском Союзе и хорошо зарекомендовавших себя.

(...) тут уж сколько кораблей, столько и торпед. Такого количества, которое заказывал СССР, наверное, уже не нужно. Но торпеды советской разработки, в настоящее время стоящие на вооружении и хорошо зарекомендовавшие себя, мы модернизируем

- заявил он.

Обносов отметил, что КТРВ не грозит снижение гособоронзаказа, так как корпорация занимается широким спектром ракетного вооружения, в которой входят авиационная, наземная и морская тематика. По его словам, только на этот год планируется закончить три темы по ракетам "воздух-воздух", по корректируемым авиабомбам 1500 и 500 кг, по изделиям "воздух-поверхность" и еще по нескольким проектам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
22.08.2017
Оружейные смотрины
02.10.2013
На пороге гиперзвукового прорыва
29.04.2013
Минобороны и ВПК: к единой цели
24.04.2013
Финансирование госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2020 года, сокращаться не будет – Юрий Борисов
17.08.2011
Безопасность страны стоит дорого
16.12.2010
Развитие авиационного вооружения ПАК ФА будет идти параллельно с развитием самого истребителя - Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 22:40
  • 1
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 17.02 22:27
  • 2
Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57
  • 17.02 22:11
  • 5
Новый способ ведения боя
  • 17.02 22:07
  • 265
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 17.02 22:07
  • 89
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 17.02 21:35
  • 143
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.02 21:02
  • 1
В Госдуме заявили о востребованности рынком Ил-114-300
  • 17.02 20:57
  • 1
Смертники: сирийские Ми-17 гибнут, потому что не имеют современных БКО
  • 17.02 19:55
  • 11
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 17.02 19:31
  • 21
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 17.02 19:11
  • 57
Асимметричный флот
  • 17.02 19:05
  • 119
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.02 19:04
  • 47
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 17.02 18:54
  • 8
ОДК вложит в разработку импортозамещенного двигателя SSJ-100 и Бе-200 до 2025г почти 33 млрд руб
  • 17.02 18:20
  • 47
Коронавирус поразил китайские ракеты