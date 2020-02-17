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Известия.ru

В России завершили госиспытания перспективной торпеды

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны России

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила государственные испытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 кг. Об этом заявил в пятницу, 14 февраля, генеральный директор компании Борис Обносов.

«Сейчас на них оформляется документация», — приводит его слова «РИА Новости». Обносов напомнил, что в 2019 году КТРВ поставила армии противокорабельные ракеты «Оникс» и вооруженные ими береговые комплексы «Бастион».

Глава корпорации рассказал, что во время прошлогоднего визита президента России Владимира Путина в технополис «Эра» он ответил на вопросы политика, в том числе о ракете «Циркон».

«Заверили его, что по всем отрабатываемым нами темам, в том числе и по этой, всё идет в соответствии с графиками. Конечно, сегодня у всех на слуху работы, озвученные президентом страны», — сказал он. По словам Обносова, любая другая тема, которой занимаются в КТРВ, требует также больших усилий, и компания уделяет каждой из них самое пристальное внимание.

Он добавил, что корпорация активно сотрудничает с ПАО «Компания «Сухой» и практически каждый месяц проходит согласование по вооружению Су-57.

30 декабря гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, что для истребителей пятого поколения Су-57 создадут новые виды вооружения. Он утверждал, что идут испытания с двигателем второго этапа.

На авиасалоне МАКС в августе прошлого года КТРВ представила две новые управляемые авиабомбы собственной разработки — К08БЭ калибра 500 кг и К029БЭ (УПАБ-1500Б-Э) калибра 1,5 тыс. кг. Они относятся к планирующим авиабомбам. Боеприпасы используют комбинированную инерционно-спутниковую систему наведения, благодаря чему их можно применять как против целей, обнаруженных самолетом-носителем, так и по заранее выявленным, без задействования носителем активных датчиков.

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Страны
Россия
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
ПАК ФА
Циркон-С 3М22
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Корпорация ТРВ
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Обносов Борис
Путин Владимир
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Проекты
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