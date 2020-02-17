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Российская газета

Разработчик рассказал об особенностях ракет для Су-57

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Источник изображения: Григорий Сысоев/РИА Новости

Особенности Су-57 как малозаметного истребителя создали дополнительные сложности для разработчиков его вооружения. Ракеты для размещения внутри фюзеляжа обладают рядом особенностей.

- С изделиями, которые размещаются на внешней подвеске, особых проблем не возникало. Но чтобы разместить ракету в отсеке вооружения, необходимы меньшие габариты, складывающиеся крылья и рули. Это дело новое, до сих пор внутри фюзеляжа размещали только мощные стратегические образцы. Есть и определенные сложности при пуске из замкнутого пространства - он создает дополнительные нагрузки на самолет, - рассказал РИА Новости генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Возглавляемый им холдинг - крупнейший в России разработчик и производитель авиационных боеприпасов классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", в том числе специализированных противокорабельных и противорадиолокационных ракет.

Многофункциональный самолет пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожению любых типов целей в воздухе, на суше и на море. Помимо 30-миллиметровой пушки, в арсенал истребителя входят ракеты воздушного боя РВВ-МД и РВВ-СД, универсальная ракета класса "воздух-поверхность" Х-38, противорадиолокационная ракета Х-58УШК, корректируемая авиабомба КАБ-500. Планируется оснащение самолета гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". Су-57 может взять на борт до 10 тонн вооружения, у самолета имеется восемь внутренних точек подвески во внутреннем отсеке вооружения и столько же - внешних.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
КАБ-500
Кинжал ЗРК
ПАК ФА
Х-38
Х-58
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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2 комментария
№1
17.02.2020 21:09
Что за детский лепет? Эта проблема только сегодня появилась?
Чем думали 10-15 лет назад?
0
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№2
17.02.2020 22:27
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
Что за детский лепет? Эта проблема только сегодня появилась?
Чем думали 10-15 лет назад?
Головой, а что?
0
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