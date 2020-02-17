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Российская газета

В России реализуются несколько десятков гиперзвуковых проектов

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Источник изображения: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

В России одновременно ведется несколько десятков проектов по гиперзвуковому вооружению.

Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что одним из перспективных направлений для компании является гиперзвук.

"Мы объединяем усилия ВПК "НПО машиностроения", ЦАГИ, ЦИАМ, академических институтов и многих организаций. Эта тема объединяет несколько десятков проектов", - цитирует его РИА Новости.

Борис Обносов подчеркнул, что сейчас разработчикам важно сконцентрировать свои усилия. Он предположил, что в ближайшее время будет поставлена задача создать межведомственный центр по развитию гиперзвука.

Напомним, что 13 февраля президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию заявил, что "ядерный статус не вечен". В будущем ядерное оружие может утратить свою эффективность. Именно на это нацелены западные системы ПРО. Однако после появления в России гиперзвукового оружия все эти попытки стали бессмысленными.

В конце декабря 2019 года на боевое дежурство первый полк с ракетными комплексами "Авангард". Это гиперзвуковой крылатый блок обнуляет возможности всех современных систем ПРО.

Опытно-боевую эксплуатацию проходит гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Ракетой, способной разгонятся до 2,3 Маха, вооружили перехватчик МиГ-31К.

Успешно проходят испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон".


Олег Корякин

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Циркон-С 3М22
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