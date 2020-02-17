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Российская газета

Россия приступила к модернизации алжирских Су-24

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Источник изображения: rg.ru

Россия начала модернизацию первой партии алжирских фронтовых бомбардировщиков Су-24. Их модернизируют до уровня Су-24М2.

Первая партия - это шесть самолетов, пишет ТАСС со ссылкой на специализированный портал MENA Defence. Над ними будут работать на авиаремонтном заводе № 514 в Ржеве. Там на бомбардировщики установят авиационный прицельно-навигационный комплекс специализированной вычислительной подсистемы - СВП-24. Этот комплекс позволит добиваться высокой точности поражения наземных целей при использовании относительно дешевых неуправляемых авиационных боеприпасов.

На сегодняшний день в составе Военно-воздушных сил Алжира свыше 30 фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Су-24 - советский и российский фронтовой бомбардировщик. Имеет крыло изменяемой стреловидности. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе и на малых высотах, при любых погодных условиях.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Продукция
Су-24
Су-24М
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