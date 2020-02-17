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Интерфакс-АВН

Новикомбанк более чем в полтора раза увеличил финансирование проектов по диверсификации

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Money
Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Новикомбанк наращивает объемы финансирования программ диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"По итогам 2019 года Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", нарастил объем финансирования программ по диверсификации более чем в 1,5 раза - до 275 млрд рублей, что составляет 2/3 кредитного портфеля банка", - сказано в сообщении, проступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В сообщении отмечается, что эти данные сообщила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева на расширенном заседании Бюро СоюзМаш России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

По ее словам, количество проектов по диверсификации, реализуемых при финансовой поддержке Новикомбанка, увеличилось в течение года с 35 до 87.

"Главная цель - обеспечить оптимальные условия финансирования предприятий, чтобы помочь им выполнить поставленные государством задачи по эффективному наращиванию гражданской продукции и экспорта. В частности, такая задача стоит перед предприятиями нашего акционера - госкорпорации "Ростех"", - сказала Георгиева, которую цитирует пресс-служба.

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
ЛСОП
Ростех
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