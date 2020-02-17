"Швабе" изобрел энергоэффективный драйвер подсветки прицельных сеток

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) запатентовал устройство для управления яркостью подсветки прицельной сетки", - сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Специальный драйвер обеспечивает минимальный расход энергии во всех режимах работы", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По информации пресс-службы, изобретение Новосибирского приборостроительного завода представляет собой миниатюрный сверхэкономичный ШИМ-контроллер - прибор для преобразования напряжения в стабилизированное питание лазерных диодов и светодиодов для любой области спектра.

"Ключевое назначение драйвера - управление яркостью подсветки прицельных сеток и шкал оптических приборов. Но его также можно использовать в качестве штатного источника питания для электронных устройств, требующих стабилизированное и экономичное питание в диапазоне 2,5-3,3 вольт", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что особое значение превосходные качества драйвера имеют при использовании элементов питания типа АА и ААА в носимых приборах для обеспечения максимальной длительности их работы.

В сообщении приводятся слова генерального директора НПЗ Василия Рассохина, который сообщил, что практическое исследование показало возможность применения драйвера для широкого перечня оптических приборов, включая коллиматорные, голографические, электронно-оптические прицелы, наблюдательные приборы с прицельно-измерительными шкалами, а также для измерительных приборов, использующих подсветку шкал различного назначения, таких как микроскопы и автоколлиматоры.

По оценке специалистов, преимуществом изобретения является высокий КПД во всех яркостных режимах. Это стало возможным благодаря использованию ШИМ-преобразователя, а также исключения из цепи питания излучающего прибора традиционного для схем коррекции яркости балластного сопротивления, несущего функцию ограничителя тока питания, отмечается в сообщении.

Еще одно качество изделия - отсутствие необходимости в частых подстройках уровня подсветки при значительных вариациях входного напряжения.